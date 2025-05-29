Последние две недели на Краматорском направлении российские войска существенно нарастили темп штурмовых действий, в частности в районе Часового Яра.

РФ усиливает штурмы в районе Часового Яра

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона Єдині новини в четверг, 29 мая.

По его словам, агрессор усилил активность из-за локальных успехов на Торецком направлении и теперь пытается давить с надеждой продвинуться к Константиновке сразу с двух направлений.

Сейчас смотрят

— Оккупанты значительно увеличили интенсивность штурмов, в частности с привлечением бронированной техники, — отметил Запорожец.

Активно противник использует ствольную артиллерию. Только за минувшие сутки на направлении зафиксировано 287 артиллерийских обстрелов, что на 117 больше, чем сутками ранее.

Кроме артиллерии, Россия пытается разрушить укрепления обороны ВСУ в Часовом Яру и соседних населенных пунктах с помощью дронов.

Все чаще оккупанты запускают БПЛА типа Молния, которые уже достают до самой Константиновки.

Украинские силы обороны держат позиции, одновременно фиксируя тактическую смену подходов противника.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что российские войска увеличили количество штурмов на Покровском и на Торецком направлениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.