Окупанти нарощують штурми біля Часового Яру: залучають бронетехніку та дрони Молнія

Останні два тижні на Краматорському напрямку російські війська суттєво наростили темп штурмових дій, зокрема в районі Часового Яру.

РФ посилює штурми в районі Часового Яру

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець в етері телемарафону Єдині новини в четвер, 29 травня.

За його словами, агресор посилив активність через локальні успіхи на Торецькому напрямку й тепер намагається тиснути з надією просунутися до Костянтинівки одразу з двох напрямків.

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– Окупанти значно збільшили інтенсивність штурмів, зокрема із залученням броньованої техніки, — зазначив Запорожець.

Найактивніше противник використовує ствольну артилерію. Лише за минулу добу на напрямку зафіксовано 287 артилерійських обстрілів, що на 117 більше, ніж добою раніше.

Крім артилерії, Росія намагається зруйнувати укріплення оборони ЗСУ в Часовому Ярі та сусідніх населених пунктах за допомогою дронів. Все частіше окупанти запускають БПЛА типу Молнія, які вже дістають до самої Костянтинівки.

Українські сили оборони тримають позиції, водночас фіксуючи тактичну зміну підходів противника.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська збільшили кількість штурмів на Покровському та на Торецькому напрямках.

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