Количество беженцев в Польше: сколько украинцев осталось в стране

В последнем отчете Евростата отмечается, что в феврале 2025 года 59 085 человек впервые подали заявку на получение международной защиты в странах ЕС. Это на 23% меньше по сравнению с февралем 2024 года. И самое интересное, что лидерами среди тех, кто запросил международную защиту, стали не украинцы, а выходцы из Венесуэлы.

Факты ICTV узнавали, сколько украинцев в Польше живет сейчас.

Количество украинцев в Польше, которые получили временную защиту

Согласно отчету Евростата, по состоянию на 31 марта 2025 года чуть более 4,26 млн украинцев имеют статус временной защиты в ЕС. Как и раньше, больше всего украинцев приняла Германия: сейчас там находится 1 184 890 человек, это чуть менее 28% от общего количества украинцев в Евросоюзе.

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Беженцев в Польше — 997 120 человек, или 23,4%. Именно такое количество украинцев имеет временную защиту. На третьем месте по количеству наших сограждан, получивших временную защиту, находится Чехия. Сейчас там проживает 365 055 украинцев. Самое интересное, что по сравнению с февралем 2025 года количество лиц, находящихся под временной защитой, уменьшилось на 1,1%.

Сколько украинцев в Польше в 2025 году: общее количество

По данным Управления по делам иностранцев Польши, через три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину почти миллион украинских граждан, преимущественно женщины и дети, находятся в Польше под временной защитой.

В общем 1,55 миллиона украинцев имеют действительные разрешения на проживание в этой стране. С 24 февраля 2022 года основной характеристикой миграционной ситуации в Польше стало значительное увеличение потока граждан Украины, которые сейчас составляют 78% от всей численности иностранцев в стране.

Большая часть украинцев легализовали свое пребывание благодаря получению номера PESEL согласно польскому закону о поддержке граждан Украины в связи с войной. На начало 2025 года таких лиц насчитывалось 993 тысячи. Среди них примерно 61% — женщины, а среди взрослого населения — 77%. Каждый второй человек, зарегистрированный под временной защитой, является ребенком.

Еще 462 тысячи граждан Украины имеют разрешения на временное проживание, большинство из которых связаны с трудоустройством. Кроме того, 92 тысячи человек получили постоянные или долгосрочные разрешения на проживание в Евросоюзе.

Украинцы чаще всего поселяются в крупных городских агломерациях. Больше всего их проживает в таких воеводствах: Мазовецком (22%), Дольношленском (12%), Великопольском (11%), Малопольском и Силезском (по 9%).

Эта статистика не охватывает граждан Украины, которые находятся в Польше на основании виз или безвизового режима.

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