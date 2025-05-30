Кількість біженців у Польщі: скільки українців залишилося в країні

В останньому звіті Євростату зазначається, що у лютому 2025 року 59 085 осіб вперше подали заявку на отримання міжнародного захисту у країнах ЄС. Це на 23% менше порівняно з лютим 2024 року. І найцікавіше, що лідерами серед тих, хто подав запит на міжнародний захист, стали не українці, а вихідці з Венесуели.

Факти ICTV дізнавалися, скільки українців у Польщі мешкає зараз.

Кількість українців у Польщі, які отримали тимчасовий захист

Відповідно до звіту Євростату, станом на 31 березня 2025 року трохи більше 4,26 млн українців мають статус тимчасового захисту в ЄС. Як і раніше, найбільше українців прийняла Німеччина: наразі там перебуває 1 184 890 осіб, це трохи менше 28% від загальної кількості українців у Євросоюзі.

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Біженців у Польщі — 997 120 осіб, або 23,4%. Саме така кількість українців має тимчасовий захист. На третьому місці за кількістю наших співгромадян, які отримали тимчасовий захист, розташована Чехія. Наразі там мешкає 365 055 українців. Найцікавіше, що порівняно з лютим 2025 року кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зменшилася на 1,1%.

Скільки українців у Польщі у 2025 році: загальна кількість

За даними Управління у справах іноземців Польщі, через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже мільйон українських громадян, переважно жінки та діти, перебувають у Польщі під тимчасовим захистом.

Загалом 1,55 млн українців мають дійсні дозволи на проживання в цій країні. Від 24 лютого 2022 року основною характеристикою міграційної ситуації в Польщі стало значне збільшення потоку громадян України, які наразі становлять 78% від усієї чисельності іноземців у країні.

Переважна частина українців легалізували своє перебування завдяки отриманню номера PESEL згідно з польським законом про підтримку громадян України у зв’язку з війною. На початок 2025 року таких осіб налічувалося 993 тис. Серед них приблизно 61% — жінки, а серед дорослого населення — 77%. Кожна друга людина, зареєстрована під тимчасовим захистом, є дитиною.

Ще 462 тис. громадян України мають дозволи на тимчасове проживання, більшість із яких пов’язані з працевлаштуванням. Крім того, 92 тис. осіб отримали постійні або довгострокові дозволи на проживання в Євросоюзі.

Українці найчастіше поселяються у великих міських агломераціях. Найбільше їх проживає у таких воєводствах: Мазовецькому (22%), Дольношльонському (12%), Великопольському (11%), Малопольському та Сілезькому (по 9%).

Ця статистика не охоплює громадян України, які перебувають у Польщі на підставі віз або безвізового режиму.

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