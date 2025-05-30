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Татьяна Забожко, редактор ленты
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РФ атаковала Украину баллистикой и 90 дронами: сколько целей уничтожено

Обстріл дронами та ракетами

Ночная атака на Украину была с применением баллистики и ударных беспилотников.

Ночная атака на Украину 30 мая: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 22:50 29 мая.

С тех пор российские войска запустили:

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  • 90 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов (из Миллерово, Орла, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска);
  • две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 (из Воронежской области РФ).

Основными направлениями воздушных ударов РФ были Харьковщина, Одесчина и Донетчина.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 56 БпЛА на Востоке, Юге и Севере страны.

26 были сбиты огневыми средствами поражения, еще 30 – локационно утрачены/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание в 12 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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