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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

РФ атакувала Україну балістикою та 90 дронами: скільки цілей знищено

Обстріл дронами та ракетами

Нічна атака на Україну була із застосуванням балістики та ударних безпілотників.

Нічна атака на Україну 30 травня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 22:50 29 травня.

З того часу російські війська запустили:

Зараз дивляться
  • 90 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів (із Міллерово, Орла, Шаталово, Курська, Приморсько-Ахтарська);
  • дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької області РФ).

Основними напрямками повітряних ударів РФ були Харківщина, Одещина та Донеччина.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 56 БпЛА на Сході, Півдні та Півночі країни.

26 було збито вогневими засобами ураження, ще 30 – локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання у 12 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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