Севастополь без света: в ВСУ подтвердили удар по главной электроподстанции города
Ночью 24 июня в Севастополе раздались взрывы — зафиксирован обстрел главной электроподстанции Севастополя, распределяющей электроэнергию, вырабатываемую Балаклавской ТЭС.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.
Севастополь остался без света
— Кино не будет, а света, как оказывается, много не бывает, — подчеркнул Роберт Бровди.
По его словам, по объекту в Севастополе работали дроны 1 ОЦ Сил беспилотных систем (СБС) при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС.
На электроподстанцию Севастополя прилетело семь дронов.
Кроме того, ночью 24 июня украинские дроны результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей на южных оккупированных территориях Украины.
Отключение электроэнергии в Севастополе
По данным Telegram-канала Крымский ветер, после попадания в главную электроподстанцию в Севастополе там возник сильный пожар. Столб черного дыма тянется вверх.
Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь, которая обеспечивает электроэнергией весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.
В настоящее время весь Севастополь без света.
Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Севастополе.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром не вышли на маршруты. В то же время, чтобы увеличить количество транспортных средств на самых популярных маршрутах, сегодня отменены маршруты № 35, 41, 75, 84 и 129.
Также сегодня детские сады Севастополя будут работать в специальном режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работать в обычном режиме.
В остальных районах города детские сады работают в режиме дежурных групп. Поскольку нет электроэнергии, приготовить еду невозможно. Поэтому детей в дежурных группах будут обеспечивать сухими пайками.
Впоследствии Развожаев сообщил, что электроснабжение уже восстановлено в Инкермане, Северной стороне, Каче, Орловке, Андреевке, Орлином, а также в Севастопольской зоне ЮБК.
В ближайшее время планируется подключение к электроснабжению улиц Хрусталева и Повстанцев, а также Сахарной головки.
— Самая сложная ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электроэнергии не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии, — подчеркнул российский губернатор Севастополя.