Ночью 24 июня в Севастополе раздались взрывы — зафиксирован обстрел главной электроподстанции Севастополя, распределяющей электроэнергию, вырабатываемую Балаклавской ТЭС.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди.

Севастополь остался без света

— Кино не будет, а света, как оказывается, много не бывает, — подчеркнул Роберт Бровди.

По его словам, по объекту в Севастополе работали дроны 1 ОЦ Сил беспилотных систем (СБС) при координации вновь созданного Центра глубинного поражения СБС.

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На электроподстанцию Севастополя прилетело семь дронов.

Кроме того, ночью 24 июня украинские дроны результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей на южных оккупированных территориях Украины.

Отключение электроэнергии в Севастополе

По данным Telegram-канала Крымский ветер, после попадания в главную электроподстанцию в Севастополе там возник сильный пожар. Столб черного дыма тянется вверх.

Электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь, которая обеспечивает электроэнергией весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.

В настоящее время весь Севастополь без света.

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в Севастополе.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром не вышли на маршруты. В то же время, чтобы увеличить количество транспортных средств на самых популярных маршрутах, сегодня отменены маршруты № 35, 41, 75, 84 и 129.

Также сегодня детские сады Севастополя будут работать в специальном режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работать в обычном режиме.

В остальных районах города детские сады работают в режиме дежурных групп. Поскольку нет электроэнергии, приготовить еду невозможно. Поэтому детей в дежурных группах будут обеспечивать сухими пайками.

Впоследствии Развожаев сообщил, что электроснабжение уже восстановлено в Инкермане, Северной стороне, Каче, Орловке, Андреевке, Орлином, а также в Севастопольской зоне ЮБК.

В ближайшее время планируется подключение к электроснабжению улиц Хрусталева и Повстанцев, а также Сахарной головки.

— Самая сложная ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электроэнергии не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии, — подчеркнул российский губернатор Севастополя.

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