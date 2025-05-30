Украинская оборонка способна закрывать около 40% потребностей ВСУ в оружии — Сибига

Украина значительно увеличила производство оружия и уже способна закрывать около 40% потребностей ВСУ.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве.

Производство оружия в Украине

— Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны развивать нашу оборонную отрасль и уже имеем значительные достижения. Украина — лидер в дроновых технологиях и по некоторым направлениям нарастила производство на порядки — кое-где в 35 раз. Мы масштабировали производство оружия для нужд ВСУ. И сейчас способны закрывать около 40% потребностей нашей армии, — сказал дипломат.

Сибига отметил, что украинская оборонка наладила также производство артиллерийских снарядов, в частности образца НАТО, которые до войны не производила, и артиллерийских систем.

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— Украина нуждается в дополнительных инвестициях и поддержке по производству соответствующих видов вооружения, чтобы не быть зависимыми ни от одной страны. У нас есть военный опыт, сильные школы и соответствующие специалисты, — подытожил министр иностранных дел.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для запуска украинского производства оружия на полную нужно $30 млрд.

На 2025 год правительство заложило на производство вооружения и военной техники более 55 млрд грн.

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