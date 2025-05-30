Україна значно збільшила виробництво зброї і вже здатна закривати близько 40% потреб ЗСУ.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві.

Виробництво зброї в Україні

– Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми маємо розвивати нашу оборонну галузь і вже маємо значні здобутки. Україна – лідер у дронових технологіях і за деякими напрямами наростила виробництво на порядки — подекуди у 35 разів. Ми масштабували виробництво зброї для потреб ЗСУ. І зараз здатні закривати близько 40% потреб нашої армії, – сказав дипломат.

Сибіга наголосив, що українська оборонка налагодила також виробництво артилерійських снарядів, зокрема зразка НАТО, які до війни не виробляла, та артилерійських систем.

Зараз дивляться

– Україна потребує додаткових інвестицій та підтримки щодо виробництва відповідних видів озброєння, щоб не бути залежними від жодної країни. У нас є військовий досвід, сильні школи та відповідні фахівці, – підсумував міністр закордонних справ.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що для запуску українського виробництва зброї на повну потрібно $30 млрд.

На 2025 рік уряд заклав на виробництво озброєння та військової техніки понад 55 млрд грн.

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