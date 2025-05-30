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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Планировал побег: экс-судью Емельянова задержали сразу после выхода из-под стражи

затримання Артура Ємельянова
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины в рамках уголовного производства по угрозе экономической безопасности Украины в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает ГБР.

Емельянов планировал бежать за границу

Следствие установило, что фигурант, используя личные связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда. Тот, вопреки прежней правовой позиции, вернул прокурору ходатайство о продлении содержания под стражей, признав, что дело не подсудно ВАКС.

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Впоследствии, узнав, что ходатайство подано в Печерский райсуд Киева, бывший судья способствовал изменению меры пресечения — с содержания под стражей на личное обязательство. Это создало предпосылки для его попытки избежать наказания и выехать из страны.

Сотрудники ГБР, имея оперативные данные об этих действиях, задержали экс-заместителя председателя суда сразу после незаконного пересмотра меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования.

Емельянов является подозреваемым в уголовном производстве по части 2 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальный надзор осуществляет Офис генпрокурора.

Уголовные производства в отношении Емельянова

Напомним, 3 марта 2021 года Высший совет правосудия уволил судью Артура Емельянова из Высшего хозяйственного суда за «существенный дисциплинарный проступок».

Ранее Емельянов и его жена были фигурантами дела о легализации незаконно полученных доходов.

В октябре 2018 года в СМИ появилась информация, что прокуратура Австрии подозревает супругов Емельяновых в совершении ряда уголовных преступлений.

В том же году СБУ сообщала, что разоблачила судью в финансировании террористических группировок в ОРДЛО. На тот момент официально подозрение ему не выдвигали.

В декабре 2024 года суд принял решение взять Емельянова под стражу до 30 января 2025 года без возможности внесения залога.

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