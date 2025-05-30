Планував втечу: екссуддю Ємельянова затримали одразу після виходу з-під варти

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України у рамках кримінального провадження щодо загрози економічній безпеці України в інтересах країни-агресора.

Про це повідомляє ДБР.

Ємельянов планував втекти за кордон

Слідство встановило, що фігурант, використовуючи особисті зв’язки у судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду. Той, всупереч попередній правовій позиції, повернув прокурору клопотання про продовження тримання під вартою, визнавши, що справа не підсудна ВАКС.

Зараз дивляться

Згодом, дізнавшись, що клопотання подано до Печерського райсуду Києва, колишній суддя посприяв у зміні запобіжного заходу – з утримання під вартою на особисте зобов’язання. Це створило передумови для його спроби уникнути покарання та виїхати з країни.

Працівники ДБР, маючи оперативні дані про ці дії, затримали ексзаступника голови суду відразу після незаконного перегляду запобіжного заходу.

Зараз тривають слідчі дії в межах досудового розслідування.

Ємельянов є підозрюваним у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору. Максимальне покарання за цією статтею – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальний нагляд здійснює Офіс генпрокурора.

Кримінальні провадження щодо Ємельянова

Нагадаємо, 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з Вищого господарського суду через “істотний дисциплінарний проступок”.

Раніше Ємельянов і його дружина були фігурантами справи щодо легалізації незаконно отриманих доходів.

У жовтні 2018 року в ЗМІ з’явилася інформація, що прокуратура Австрії підозрює подружжя Ємельянових у вчиненні ряду кримінальних злочинів.

Того ж року СБУ повідомляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних угруповань в ОРДЛО. На той момент офіційно підозру йому не висували.

У грудні 2024 року суд ухвалив рішення взяти Ємельянова під варту до 30 січня 2025 року без можливості внесення застави.

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