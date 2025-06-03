Рада поддержала в первом чтении законопроект о военном омбудсмене
3 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13266 О военном омбудсмене, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта №13266 на сайте Верховной Рады.
Рада приняла законопроект о военном омбудсмене за основу
Законопроект №13266 получил поддержку от 287 народных депутатов, еще 25 — воздержались от голосования.
Проект закона создан, чтобы официально урегулировать деятельность военного омбудсмена — должностного лица, через которое президент Украины осуществляет контроль над сферой обороны и безопасности.
В пояснительной записке сказано, что цель этого законопроекта — создать дополнительный эффективный способ защиты прав военных. Он будет дополнять уже существующие механизмы, не отменяя их и не изменяя полномочия государственных органов, занимающихся защитой прав людей.
Военного омбудсмена будет назначать президент Украины на пять лет. Один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
Также президент сможет назначать и увольнять заместителей омбудсмена, если их ему предложит сам омбудсмен.
Претендовать на эту должность может гражданин Украины, который соответствует следующим критериям:
- старше 30 лет;
- имеет высшее образование не ниже уровня специалиста;
- владеет государственным языком;
- имеет высокие моральные качества и безупречную репутацию;
- проживает в Украине в течение последних пяти лет;
- пригоден к выполнению служебных обязанностей по состоянию здоровья.
Закон также устанавливает несколько ограничений — на должность не могут назначаться лица:
- с большими долгами по алиментам;
- с двойным гражданством или иностранным подданством;
- не прошедшие специальную проверку на коррупцию или не подавшие декларацию;
- с непогашенной судимостью за уголовные преступления или коррупцию;
- которые в течение последнего года привлекались к административной ответственности за коррупцию;
- признанные судом недееспособными или с ограниченными правами;
- являющиеся военнослужащими.
Согласно законопроекту, омбудсмен будет следить за тем, чтобы права военных и других лиц, служащих в секторе безопасности и обороны, были соблюдены. Он будет проверять, не нарушают ли их права военные руководители, анализировать полученную информацию и искать причины таких нарушений.
Также омбудсмен будет предлагать пути решения проблем, чтобы защитить права военных и не допустить нарушений в будущем. Он будет составлять отчеты и рекомендации для военного командования, чтобы улучшить работу и защиту военных.
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что законопроект подготовили эксперты оборонного ведомства совместно с уполномоченным президента по вопросам защиты прав военных, представителями общественности, юристами и военными.
Он отметил, что глава государства подал его в парламент как неотложный.