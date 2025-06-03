Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена

3 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13266 Про військового омбудсмена, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Про це свідчить картка законопроєкту №13266 на сайті Верховної Ради.

Рада ухвалила законопроєкт про військового омбудсмана за основу

Законопроєкт №13266 отримав підтримку від 287 народних депутатів, ще 25 – утрималися від голосування.

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Проєкт закону створено, щоб офіційно врегулювати діяльність військового омбудсмана – посадової особи, через яку президент України здійснює контроль над сферою оборони та безпеки.

У пояснювальній записці сказано, що мета цього законопроєкту – створити додатковий ефективний спосіб захисту прав військових. Він доповнюватиме вже наявні механізми, не скасовуючи їх і не змінюючи повноваження державних органів, які займаються захистом прав людей.

Військового омбудсмана призначатиме президент України на п’ять років. Одна і та сама людина не може обіймати цю посаду більше ніж два терміни поспіль.

Також президент зможе призначати і звільняти заступників омбудсмана, якщо їх йому запропонує сам омбудсман.

Претендувати на цю посаду може громадянин України, який відповідає таким критеріям:

старше 30 років;

має вищу освіту не нижче рівня спеціаліста;

володіє державною мовою;

має високі моральні якості та бездоганну репутацію;

проживає в Україні протягом останніх п’яти років;

придатний до виконання службових обов’язків за станом здоров’я.

Закон також встановлює кілька обмежень – на посаду не можуть призначати осіб:

з великими боргами за аліментами;

з подвійним громадянством або іноземним підданством;

які не пройшли спеціальну перевірку на корупцію або не подали декларацію;

з непогашеною судимістю за кримінальні злочини або корупцію;

які протягом останнього року притягувалися до адміністративної відповідальності за корупцію;

визнані судом недієздатними або з обмеженими правами;

які є військовослужбовцями.

Згідно з законопроєктом, омбудсмен буде стежити, щоб дотримані права військових та інших, хто служить у секторі безпеки і оборони. Він перевірятиме, чи не порушують їхні права військові керівники, аналізуватиме отриману інформацію та шукатиме причини таких порушень.

Також омбудсман пропонуватиме шляхи розв’язання проблем, щоб захистити права військових і не допустити порушень у майбутньому. Він складатиме звіти та рекомендації для військового командування, щоб покращити роботу і захист військових.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що законопроєкт підготували експерти оборонного відомства разом з уповноваженим президента з питань захисту прав військових, представниками громадськості, юристами та військовими.

Він зазначив, що глава держави подав його до парламенту як невідкладний.

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