Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена
3 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13266 Про військового омбудсмена, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Про це свідчить картка законопроєкту №13266 на сайті Верховної Ради.
Рада ухвалила законопроєкт про військового омбудсмана за основу
Законопроєкт №13266 отримав підтримку від 287 народних депутатів, ще 25 – утрималися від голосування.
Проєкт закону створено, щоб офіційно врегулювати діяльність військового омбудсмана – посадової особи, через яку президент України здійснює контроль над сферою оборони та безпеки.
У пояснювальній записці сказано, що мета цього законопроєкту – створити додатковий ефективний спосіб захисту прав військових. Він доповнюватиме вже наявні механізми, не скасовуючи їх і не змінюючи повноваження державних органів, які займаються захистом прав людей.
Військового омбудсмана призначатиме президент України на п’ять років. Одна і та сама людина не може обіймати цю посаду більше ніж два терміни поспіль.
Також президент зможе призначати і звільняти заступників омбудсмана, якщо їх йому запропонує сам омбудсман.
Претендувати на цю посаду може громадянин України, який відповідає таким критеріям:
- старше 30 років;
- має вищу освіту не нижче рівня спеціаліста;
- володіє державною мовою;
- має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
- проживає в Україні протягом останніх п’яти років;
- придатний до виконання службових обов’язків за станом здоров’я.
Закон також встановлює кілька обмежень – на посаду не можуть призначати осіб:
- з великими боргами за аліментами;
- з подвійним громадянством або іноземним підданством;
- які не пройшли спеціальну перевірку на корупцію або не подали декларацію;
- з непогашеною судимістю за кримінальні злочини або корупцію;
- які протягом останнього року притягувалися до адміністративної відповідальності за корупцію;
- визнані судом недієздатними або з обмеженими правами;
- які є військовослужбовцями.
Згідно з законопроєктом, омбудсмен буде стежити, щоб дотримані права військових та інших, хто служить у секторі безпеки і оборони. Він перевірятиме, чи не порушують їхні права військові керівники, аналізуватиме отриману інформацію та шукатиме причини таких порушень.
Також омбудсман пропонуватиме шляхи розв’язання проблем, щоб захистити права військових і не допустити порушень у майбутньому. Він складатиме звіти та рекомендації для військового командування, щоб покращити роботу і захист військових.
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що законопроєкт підготували експерти оборонного відомства разом з уповноваженим президента з питань захисту прав військових, представниками громадськості, юристами та військовими.
Він зазначив, що глава держави подав його до парламенту як невідкладний.