Роберт “Мадьяр” Бровди возглавил Силы беспилотных систем ВСУ — указ

Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Сухаревского с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ и назначил на нее Роберта Бровди. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

Назначение нового главы Сил беспилотных систем ВСУ

— Уволить Сухавревского Вадима Олеговича с должности командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, — говорится в указе президента №383/2025.

— Назначить Бровди Роберта Иосифовича командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, — отмечается в указе Зеленского №386/2025.

Кадровые решения президента прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.

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— Также провели кадровые изменения в командовании Сил беспилотных систем. Новым командующим КСБС назначен Роберт Бровди (Мадяр). Его опыт работы с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование, — сказал глава Минобороны.

По его словам, Сухаревский стал заместителем командующего оперативным командованием Восток. Его задача — модернизировать командование, внедряя новые подходы и изменения.

— Все эти изменения имеют одну цель — усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы, — подчеркнул Умеров.

Что известно о Роберте Бровди

Бровди пребывает на военной службе с февраля 2022 года. Он начал служить как солдат в составе Оболонского батальона территориальной обороны. Участвовал в эвакуации людей из Ирпеня, Бучи и Бородянки.

Стал командиром взвода второй штурмовой роты 206 батальона ТрО, которая действовала в составе 28 отдельной механизированной бригады ВСУ на херсонском направлении.

Под руководством Бровди подразделение получило название Птицы Мадяра. Позже оно было преобразовано в батальон, затем в полк, а впоследствии в полноценную бригаду.

16 января 2024 года Роберт Бровди сообщил, что его подразделение вело боевые действия в течение 692 дней. Военные участвовали в боях за Херсон, Кринкы (Херсонская область), Соледар, Бахмут, Авдеевку, Марьинку (Донецкая область) и Урожайное (Запорожская область). Шестнадцать бойцов были награждены орденами За мужество.

8 мая 2025 года Зеленский присвоил звание Героя Украины майору Роберту Бровди — командиру 414 отдельной бригады беспилотных систем Птицы Мадяра.

Фото: Роберт Бровди

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