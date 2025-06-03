Роберт “Мадяр” Бровді очолив Сили безпілотних систем ЗСУ – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ та призначив на неї Роберта Бровді. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

Призначення очільника Сил безпілотних систем ЗСУ

– Звільнити Сухавревського Вадима Олеговича з посади командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України, – йдеться в указі президента №383/2025.

– Призначити Бровді Роберта Йосиповича командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України, – зазначається в указі Зеленського №386/2025.

Кадрові рішення президента прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

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– Також провели кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем. Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування, – сказав голова Міноборони.

За його словами, Сухаревський став заступником командувача оперативного командування Схід. Його задача – модернізувати командування, впроваджуючи нові підходи і зміни.

– Усі ці зміни мають одну мету – посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби, – наголосив Умєров.

Що відомо про Роберта Бровді

Бровді перебуває на військовій службі з лютого 2022 року. Він розпочав служити як солдат у складі Оболонського батальйону територіальної оборони. Брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі та Бородянки.

Згодом став командиром взводу другої штурмової роти 206 батальйону ТрО, яка діяла у складі 28 окремої механізованої бригади ЗСУ на херсонському напрямку.

Під керівництвом Бровді підрозділ отримав назву Птахи Мадяра. Пізніше він був перетворений на батальйон, потім на полк, а згодом на повноцінну бригаду.

16 січня 2024 року Роберт Бровді повідомив, що його підрозділ вів бойові дії протягом 692 днів. Військові брали участь у боях за Херсон, Кринки (Херсонська область), Соледар, Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку (Донецька область) та Урожайне (Запорізька область). Шістнадцятеро бійців були нагороджені орденами За мужність.

8 травня 2025 року Зеленський присвоїв звання героя України майору Роберту Бровді – командиру 414 окремої бригади безпілотних систем Птахи Мадяра.

Фото: Роберт Бровді

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