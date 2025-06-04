Паутина стала переломным моментом: НАТО оценило потери авиации РФ

Спецоперация Паутина была самой значительной атакой на российские объекты со стороны Украины с начала войны, в результате которой повреждены более 40 единиц стратегической авиации РФ, из которых от 10 до 13 единиц — уничтожены.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

По данным НАТО, речь идет о 15 бомбардировщиках ТУ-95, 12 — ТУ-22М3 и одном самолете раннего предупреждения А-50 — из, возможно, только пяти аналогичных самолетов, которые есть на вооружении у России.

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Всего уничтожено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, которые в НАТО назвали “рабочими лошадками” российских ударов крылатыми ракетами по Украине.

— Это был удар по объектам, которые активно использовались в войне против гражданского населения. Эти самолеты с начала войны выпустили более 3000 крылатых ракет, которые поразили гражданские объекты и инфраструктуру Украины, — сказали в НАТО.

По мнению высокопоставленного чиновника НАТО, Паутина является ударом по законным военным целям и важным переломным моментом в войне.

— Она стала ярким напоминанием о том, что ни одна часть России не является неприкосновенной для Украины, — сказал он.

В частности, чиновник добавил, что эта операция не уничтожила боевые возможности РФ, однако ухудшила ее боеспособность в сферах нанесения ударов крылатыми ракетами и, безусловно, выявила уязвимость российской противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что эта сложная операция выявила реальные уязвимые места России “в то время, когда (президент РФ Владимир) Путин все еще считает, что выигрывает войну”.

По его прогнозам, действия, которые Россия предпримет в ответ, осложнят планирование и осуществление атак по Украине, что повысит их стоимость. С другой стороны, он считает, что операция способна послужить поводом для новых воздушных атак на Украину с помощью дронов и баллистических ракет, а также для затягивания переговоров о прекращении огня.

По мнению представителя НАТО, столь значительная атака на такой большой территории без какого-либо предупреждения не могла не повлиять на восприятие российской стороной собственной уязвимости.

— Это, безусловно, изменило представление в Украине, в России, возможно, в других странах о том, что в принципе возможно. Всем нам стоит извлечь из этого урок, — сказал чиновник, пояснив, что НАТО следует повышать свой потенциал баллистической и противоракетной обороны.

Рютте о спецоперации Паутина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос DW, отметил, что, очевидно, целью операции были российские военные объекты, способные наносить “неизбирательные, неспровоцированные атаки на невинных украинских мирных жителей и города”.

Источник : Deutsche Welle

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