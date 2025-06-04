Павутина стала переломним моментом: НАТО оцінило втрати авіації РФ

Спецоперація Павутина була найзначніша атака на російські об’єкти з боку України від початку війни, внаслідок якої пошкоджені понад 40 одиниць стратегічної авіації РФ, з яких від 10 до 13 одиниць – знищені.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив високопоставлений чиновник НАТО.

За даними НАТО, йдеться про 15 бомбардувальників ТУ-95, 12 – ТУ-22М3 і один літак раннього попередження А-50 – з, можливо, лише п’яти аналогічних літаків, які є на озброєнні у Росії.

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Загалом знищено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, які в НАТО назвали “робочими конячками” російських ударів крилатими ракетами по Україні.

– Це був удар по об’єктах, які активно використовувалися у війні проти цивільного населення. Ці літаки з початку війни випустили понад 3000 крилатих ракет, які уразили цивільні об’єкти та інфраструктуру України, – сказали у НАТО.

На думку високопоставленого чиновника НАТО, Павутина є ударом по законних військових цілях і важливим переломним моментом у війні.

– Вона стала яскравим нагадуванням про те, що жодна частина Росії не є недоторканною для України, – сказав він.

Зокрема, чиновник додав, що ця операція не знищила бойові можливості РФ, проте погіршила її боєздатність у сферах нанесення ударів крилатими ракетами і, безумовно, виявила вразливість російської протиповітряної оборони.

Він наголосив, що ця складна операція виявила реальні вразливі місця Росії “в той час, коли (президент РФ Володимир) Путін усе ще вважає, що виграє війну”.

За його прогнозами, дії, які Росія вчинить у відповідь, ускладнять планування та здійснення атак по Україні, що підвищить їхню вартість. З іншого боку, він вважає, що операція здатна послужити приводом для нових повітряних атак на Україну за допомогою дронів і балістичних ракет, а також для затягування переговорів про припинення вогню.

На думку представника НАТО, настільки значна атака на такій великій території без будь-якого попередження не могла не вплинути на сприйняття російською стороною власної вразливості.

– Це, безумовно, змінило уявлення в Україні, в Росії, можливо, в інших країнах про те, що в принципі можливо. Усім нам варто винести з цього урок, – сказав посадовець пояснивши, що НАТО варто підвищувати свій потенціал балістичної та протиракетної оборони.

Рютте про спецоперацію Павутина

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання DW, зауважив, що очевидно, метою операції були російські військові об’єкти, спроможні завдавати “невибіркових, неспровокованих атак на безневинних українських мирних жителів і міста”.

Джерело : Deutsche Welle

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