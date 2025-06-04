Успеть до 31 июля: как стать на воинский учет 17-летним

До 31 июля юноши, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны стать на первичный воинский учет. Это важная процедура, которая не означает мобилизацию или призыв в армию, а лишь фиксирует будущего призывника в системе учета.

Факты ICTV узнавали у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, как стать на воинский учет в 17 лет и что нужно знать.

Что такое первичный воинский учет 17-летних

Первичный учет — это официальное внесение юноши в базу данных территориального центра комплектования (ТЦК), когда ему исполняется 17 лет.

Сейчас смотрят

Он нужен для:

подготовки к возможному призыву в будущем (после 18 лет);

фиксации личных и медицинских данных;

определения уровня пригодности к военной службе.

Кто должен стать на воинский учет в 17 лет

По словам адвоката, граждане Украины мужского пола в год достижения 17-летия в период с 01 января по 31 июля должны встать на воинский учет.

— Даты, в течение которых лицо должно стать на учет, не меняются в зависимости от месяца рождения лица. То есть если лицо родилось в декабре 2008 года, то до 31 июля 2025 года такое лицо должно стать на воинский учет, — предупредила адвокат.

Воинский учет 17-летних: изменения

Верховная Рада Украины приняла законопроект №12076, которым внесены изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе. Нововведения существенно облегчают процесс постановки на воинский учет для призывников и модернизируют систему его ведения в целом.

По информации Министерства обороны Украины, теперь юноши, которым исполнилось 17 лет, могут стать на учет одним из двух способов: онлайн или лично, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Среди основных изменений — отмена специальной комиссии, которая ранее отвечала за постановку на учет, и начальный медицинский осмотр.

Порядок постановки на воинский учет 17-летних

По словам адвоката, стать на учет лица могут путем личной явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки или с помощью электронного приложения Резерв+. Это касается лиц, и находящихся в пределах Украины, и за рубежом.

— Также для лиц, которые находятся за пределами страны, предусмотрена возможность встать на учет через консульство, — отметила адвокат.

При личной постановке на учет лицо должно предоставить:

паспорт,

идентификационный код,

выписку из реестра территориальной общины (для ВПЛ).

С этими документами лицо должно подать заявление о постановке его на учет.

— Встать на учет через приложение Дія невозможно, однако такая функция введена в приложении Резерв+, — отметила адвокат.

Как стать на воинский учет в 17 лет и нужно ли проходить ВВК

По словам адвоката, согласно постановлению Кабинета Министров Украины О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов от 16.08.2024 №932, при постановке на учет прохождение военно-врачебной комиссии не является обязательным как при личном посещении ТЦК, так и при подаче заявления о постановке на учет через приложение Резерв +. Так что юношу не могут заставить проходить ВВК.

Воинский учет 17-летних: штраф за нарушение законодательства

Ответственность за несоблюдение обязанности постановки на учет такая же, как и за любое другое нарушение правил воинского учета, и предусмотрена статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

— За совершение таких административных правонарушений предусмотрено наложение штрафа в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн, — подытожила адвокат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.