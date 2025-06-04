Встигнути до 31 липня: як стати на військовий облік 17-річним

До 31 липня юнаки, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на первинний військовий облік. Це важлива процедура, яка не означає мобілізацію чи призов до армії, а лише фіксує майбутнього призовника в системі обліку.

Факти ICTV дізнавалися в адвокатки Адвокатського бюро Івана Хоміча Олени Воронкової, як стати на військовий облік у 17 років та що треба знати.

Що таке первинний військовий облік 17-річних

Первинний облік — це офіційне внесення юнака до бази даних територіального центру комплектування (ТЦК), коли йому виповнюється 17 років.

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Він потрібен для:

підготовки до можливого призову в майбутньому (після 18 років);

фіксації особистих і медичних даних;

визначення рівня придатності до військової служби.

Хто має стати на військовий облік у 17 років

За словами адвоката, громадяни України чоловічої статі у рік досягнення 17-річчя у період з 01 січня по 31 липня мають встати на військовий облік.

– Дати, протягом яких особа має стати на облік, не змінюються залежно від місяця народження особи. Тобто якщо особа народилась у грудні 2008 року, то до 31 липня 2025 року така особа має стати на військовий облік, – попередила адвокат.

Військовий облік 17-річних: зміни

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 12076, яким внесено зміни до Закону Про військовий обов’язок і військову службу. Нововведення суттєво полегшують процес постановки на військовий облік для призовників та модернізують систему його ведення загалом.

За інформацією Міністерства оборони України, тепер юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть стати на облік одним із двох способів: онлайн чи особисто, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Серед основних змін — скасування спеціальної комісії, яка раніше відповідала за постановку на облік, та початковий медичний огляд.

Порядок взяття на військовий облік 17-річних

За словами адвоката, стати на облік особи можуть шляхом особистої явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або за допомогою електронного застосунку Резерв+. Це стосується осіб, які перебувають і в межах України, і за кордоном.

– Також для осіб, які перебувають поза межами країни, передбачена можливість стати на облік через консульство, – зазначила адвокат.

Під час особистого постановлення на облік особа повинна надати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

витяг з реєстру територіальної громади (для ВПО).

З цими документами особа має подати заяву про взяття її на облік.

– Стати на облік через застосунок Дія неможливо, проте таку функцію введено у застосунку Резерв+, – зазначила адвокат.

Як стати на військовий облік у 17 років та чи потрібно проходити ВЛК

За словами адвоката, згідно з постановою Кабінету Міністрів України Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 16.08.2024 №932, під час постановки на облік проходження військово-лікарської комісії не є обов‘язковим як під час особистого відвідування ТЦК, так і під час подання заяви про взяття на облік через застосунок Резерв+. Отже, юнака не можуть примусити проходити ВЛК.

Військовий облік 17-річних: штраф за порушення законодавства

Відповідальність за недотримання обов‘язку постановлення на облік така сама, як і за будь-яке інше порушення правил військового обліку, та передбачена статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

– За вчинення таких адміністративних правопорушень передбачено накладення штрафу у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн, – підсумувала адвокат.

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