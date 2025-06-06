Дочь Келлога обратилась к отцу во время атаки РФ на Украину: Россияне не хотят мира

Дочь спецпредставителя американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога — Меган Моббс обратилась к отцу во время ночной массированной атаки России на украинские города.

Меган Моббс обратилась к своему отцу в публикации в соцсети X.

Дочь Келлога о ночной атаке РФ на Украину

— Громкая ночь в Киеве, папа. Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня возникает странное ощущение, что россияне не хотят мира, — написала Моббс, упомянув аккаунт Кита Келлога.

К своему сообщению Моббс прикрепила предыдущую публикацию, в которой напомнила об обстрелах нескольких украинских городов: Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на гражданское население и только после того, как Путин отказался прекратить огонь.

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Кит Келлог на публикацию своей дочери пока не ответил.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил Меган Моббс за поддержку Украины.

— Спасибо дочери Кита Келлога, Меган Моббс, за поддержку Украины. Также спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за встречу в Вашингтоне, важный разговор и полное взаимопонимание. Путин — это зло, — написал Андрей Ермак в Telegram.

Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и отправляет на лечение в Германию американских военных, воевавших на стороне Украины.

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