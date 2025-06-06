Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Луцке 6 июня: РФ атаковала город БпЛА и ракетами, пятеро пострадавших
Пять человек пострадали во время ночных взрывов в Луцке 6 июня.
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Взрывы в Луцке сегодня: что известно
Взрывы в Луцке сегодня, 6 июня, начали греметь ориентировочно в половине третьего ночи.
Городской глава областного центра Игорь Полищук неоднократно подтверждал взрывы в Луцке.
После отбоя воздушной тревоги мэр города отметил, что сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 беспилотников и шесть ракет.
Во время обстрела была повреждена крыша одного из многоквартирных домов.
Кроме того, в многоквартирных и частных домах, отдельных учебных заведениях выбило окна, повреждены государственное учреждение и коммерческие объекты, частные автомобили.
Пять человек пострадали, всем оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия происходила эвакуация.
Сейчас на местах работают все оперативные службы.
Напомним, что в последний раз враг атаковал Луцк Шахедами 15 мая. Тогда, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Полищук, Иван Рудницкий
Фото: Игорь Полищук