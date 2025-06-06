Взрывы в Луцке 6 июня: РФ атаковала город БпЛА и ракетами, пятеро пострадавших

Пять человек пострадали во время ночных взрывов в Луцке 6 июня.

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Взрывы в Луцке сегодня: что известно

Взрывы в Луцке сегодня, 6 июня, начали греметь ориентировочно в половине третьего ночи.

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Городской глава областного центра Игорь Полищук неоднократно подтверждал взрывы в Луцке.

После отбоя воздушной тревоги мэр города отметил, что сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 беспилотников и шесть ракет.

Во время обстрела была повреждена крыша одного из многоквартирных домов.

Кроме того, в многоквартирных и частных домах, отдельных учебных заведениях выбило окна, повреждены государственное учреждение и коммерческие объекты, частные автомобили.

Пять человек пострадали, всем оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия происходила эвакуация.

Сейчас на местах работают все оперативные службы.

Напомним, что в последний раз враг атаковал Луцк Шахедами 15 мая. Тогда, к счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Полищук, Иван Рудницкий

Фото: Игорь Полищук

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