Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе

Взрывы во Львове и области 6 июня стали следствием комбинированного удара армии РФ.

Взрывы во Львове и области 6 июня: что известно

Сирены во Львовской области сработали за пять минут до часа ночи.

И уже спустя 10 минут глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об угрозе ракетного удара.

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В половине четвертого ночи воздушное пространство региона нарушил вражеский беспилотник.

Еще через час над областью фиксировалась запущенная россиянами ракета.

В 04:34 Максим Козицкий сообщил о высокой угрозе для Львова, еще через три минуты – для Самбора.

Тогда руководитель ОВА отметил, что взрывы во Львове и области, которые могут слышать люди, – это работа сил противовоздушной обороны.

В пять утра, когда в регионе сообщили об отбое воздушной опасности, поступили подробности от городского главы областного центра Андрея Садового.

По его словам, благодаря силам ПВО ни один вражеский объект ночью не попал на территорию львовской общины.

В 07:17 поступили подробности ночных взрывов во Львове и области 6 июня от главы ОВА Максима Козицкого.

В частности, руководитель областной военной администрации сообщил о повреждении промышленного объекта в Дрогобычском районе.

Кроме того, в нескольких селах под Львовом есть проблемы с работой линий электропередачи. На месте уже работает аварийная бригада Львовоблэнерго.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

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