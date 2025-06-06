Летнее наступление РФ началось, Сумы и Харьков — не главная цель — The Telegraph

Россия, если верить Кремлю, стремится к миру с Украиной. Ее дипломаты участвуют в переговорах в Стамбуле. Владимир Путин озвучил “дорожную карту” завершения войны. Происходит крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Однако для украинских чиновников все это – лишь маскировка истинных намерений. Путин не предлагает условий для мира, а требует безоговорочной капитуляции. Он действительно согласился на обмен пленными, но из 20 тыс. похищенных и вывезенных в Россию украинских детей согласился освободить только 10 — несмотря на многочисленные обращения Киева с просьбой срочно вернуть как минимум 400 наиболее уязвимых.

Россия усиливает боевые действия несмотря на разговоры о мире

Украинская сторона считает, что настоящее послание Кремля звучит не в роскошных дворцах Османской эпохи на Босфоре, а в виде бомб, которые с все большей силой падают на украинские города и окопы.

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Несмотря на готовность Киева подписать предложенное США 30-дневное перемирие, генералы Путина в последние недели только усилили войну.

Еще до того, как украинские дроны в воскресенье вывели из строя значительную часть стратегической бомбардировочной авиации России, армия РФ уже успела нанести одни из самых жестоких авиаударов за все время войны, открыть новый фронт и перебросить десятки тысяч дополнительных военных к границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вместо того, чтобы искать мир, Россия готовится к новой эскалации.

— Есть много доказательств того, что они готовят новые наступательные операции, — заявил он на прошлой неделе.

Лето в продолжающейся уже третий год войне обычно сопровождается активизацией боевых действий, отмечает Бен Барри, эксперт по сухопутным войскам в Международном институте стратегических исследований в Лондоне (IISS).

Неудачная украинская контрнаступательная кампания 2023 года, а также сорванная попытка наступления на Курскую область в 2024-м — обе начались в теплое время года. Примерно в этот же период в прошлом году Россия внезапно атаковала Харьковскую область на севере Украины.

Аналитики предполагают, что РФ снова пытается сломать патовую ситуацию на фронте.

Россия понемногу продвигается вперед

В течение более года российские войска делали медленные, но стабильные продвижения вперед, захватив около 1 500 квадратных миль украинской территории в 2024 году — это лишь 0,7% от общей площади страны. Но цена этих достижений — огромные человеческие потери.

По оценкам украинской стороны, в 2024 году Россия потеряла 434 тыс. военных убитыми или ранеными — примерно 270 потерь на каждую захваченную квадратную милю.

Впрочем, ситуация может меняться. И, похоже, Кремль готовит новую фазу масштабного наступления.

Кардинальный прорыв РФ маловероятен

Издание, ссылаясь на польского военного эксперта Конрада Музыку, сообщает, что полномасштабное танковое наступление со стороны России маловероятно. Из-за доминирования беспилотников на поле боя подобная стратегия считается устаревшей.

— Поле боя стало прозрачным. Любое крупное скопление бронетехники будет оперативно уничтожено. Мы уже наблюдали, как российские силы переходят к точечным атакам небольшими группами, обычно от трех до пяти военных. Атаки масштабом до роты — от 50 до 100 человек — стали крайне редким явлением, — объясняет аналитик.

Сейчас российские подразделения осуществляют наступления на мотоциклах и гражданском транспорте, а боеприпасы иногда транспортируют на передовую даже с помощью ослов.

Кардинальный прорыв остается маловероятным, хотя Путин, очевидно, убежден, что значительных успехов можно достичь одновременно на нескольких направлениях.

На данный момент Россия имеет определенное преимущество на поле боя, что позволяет ее командованию определять ключевые направления для дальнейшего продвижения.

Это преимущество в основном объясняется численным превосходством в живой силе, а также последними техническими достижениями в области наступательного и оборонительного вооружения.

По словам Николая Белескова из Национального института стратегических исследований в Киеве, за год численность российских войск на территории Украины выросла с 500 тыс. до 620 тыс. человек, несмотря на то, что только в 2024 году Россия потеряла более 400 тыс. военных.

Возможное направление главного удара

После того как украинские силы потеряли позиции в Курской области РФ, ситуация на северо-востоке Украины значительно обострилась.

Согласно данным украинской военной разведки, около 125 тыс. российских солдат сосредоточено вблизи границы с Сумской и Харьковской областями. В течение последних десяти дней, по сообщениям, российские войска заняли четыре приграничных населенных пункта.

Несмотря на это, вероятность того, что Сумы или Харьков являются главной целью Путина, остается низкой. Российские силы не имеют достаточного количества ресурсов для проведения масштабных наступлений на такие крупные города. Цель этих действий, скорее всего, заключается в том, чтобы заставить Украину отвлечь войска с более важных направлений, в частности из Донецкой области.

В Донецкой области российские подразделения уже смогли прорвать украинскую оборону между Торецком и Покровском, усиливая давление на Константиновку — ключевой логистический центр.

Константиновка, которая находится на пересечении важных железнодорожных и автомобильных путей, является стратегически важной составляющей оборонной системы Украины в Донецкой области. Ее потеря значительно осложнит снабжение, а также позволит российской артиллерии добраться до Краматорска — крупнейшего подконтрольного Украине города региона.

— Учитывая стремление Путина полностью захватить Донецкую область, Константиновка является первоочередной целью летней наступательной кампании России, — отмечает источник.

Основной задачей наступления, скорее всего, станет захват оставшихся неоккупированных городов и промышленных объектов региона. Несмотря на ожидания новых наступательных действий со стороны России, большинство аналитиков скептически оценивает возможность полной оккупации Донецкой области.

Источник : The Telegraph

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