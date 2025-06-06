Літній наступ РФ розпочався, Суми та Харків – не головна ціль – The Telegraph

Росія, якщо вірити Кремлю, прагне миру з Україною. Її дипломати беруть участь у переговорах в Стамбулі. Володимир Путін озвучив “дорожню карту” завершення війни. Відбувається найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому.

Однак для українських посадовців усе це – лише маскування справжніх намірів. Путін не пропонує умов для миру, а вимагає беззастережної капітуляції. Він дійсно погодився на обмін полоненими, але з 20 000 викрадених і вивезених до Росії українських дітей погодився звільнити лише 10 – попри численні звернення Києва з проханням терміново повернути щонайменше 400 найбільш уразливих.

Росія посилює бойові дії попри розмови про мир

Українська сторона вважає, що справжнє послання Кремля звучить не в пишних палацах Османської доби на Босфорі, а у вигляді бомб, які з дедалі більшою силою падають на українські міста та окопи.

Зараз дивляться

Попри готовність Києва підписати запропоноване США 30-денне перемир’я, генерали Путіна останніми тижнями лише посилили війну.

Ще до того, як українські дрони у неділю вивели з ладу значну частину стратегічної бомбардувальної авіації Росії, армія РФ вже встигла здійснити одні з найжорстокіших авіаударів за весь час війни, відкрити новий фронт і перекинути десятки тисяч додаткових військових до кордону з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що замість того, щоб шукати мир, Росія готується до нової ескалації.

– Є багато доказів того, що вони готують нові наступальні операції, – заявив він минулого тижня.

Літо у триваючій уже третій рік війні зазвичай супроводжується активізацією бойових дій, зазначає Бен Баррі, експерт із сухопутних військ у Міжнародному інституті стратегічних досліджень у Лондоні (IISS).

Невдала українська контрнаступальна кампанія 2023 року, а також зірвана спроба наступу на Курську область у 2024-му – обидві розпочались у теплу пору року. Приблизно в цей самий період торік Росія раптово атакувала Харківську область на півночі України.

Аналітики припускають, що Росія знову намагається зламати патову ситуацію на фронті.

Росія потроху просувається вперед

Протягом понад року російські війська робили повільні, але стабільні просування вперед, захопивши близько 1 500 квадратних миль української території у 2024 році – це лише 0,7% від загальної площі країни. Але ціна цих здобутків – величезні людські втрати.

За оцінками української сторони, у 2024 році Росія втратила 434 тис. військових убитими або пораненими – приблизно 270 втрат на кожну захоплену квадратну милю.

Втім, ситуація може змінюватися. І, схоже, Кремль готує нову фазу масштабного наступу.

Кардинальний прорив РФ малоймовірний

Видання, посилаючись на польського військового експерта Конрада Музику, повідомляє, що повномасштабний танковий наступ з боку Росії є малоймовірним. Через домінування безпілотників на полі бою подібна стратегія вважається застарілою.

– Поле бою стало прозорим. Будь-яке велике скупчення бронетехніки буде оперативно знищено. Ми вже спостерігали, як російські сили переходять до точкових атак невеликими групами, зазвичай від трьох до п’яти військових. Атаки масштабом до роти – від 50 до 100 осіб – стали вкрай рідкісним явищем, – пояснює аналітик.

Нині російські підрозділи здійснюють наступи на мотоциклах та цивільному транспорті, а боєприпаси іноді транспортують на передову навіть за допомогою віслюків.

Кардинальний прорив залишається малоймовірним, хоча Путін, очевидно, переконаний, що значних успіхів можна досягти одночасно на кількох напрямках.

На цей момент Росія має певну перевагу на полі бою, що дозволяє її командуванню визначати ключові напрямки для подальшого просування.

Ця перевага здебільшого пояснюється чисельною перевагою в живій силі, а також останніми технічними здобутками в галузі наступального та оборонного озброєння.

За словами Миколи Бєлєскова з Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, за рік чисельність російських військ на території України зросла з 500 тис. до 620 тис. осіб, попри те, що лише у 2024 році Росія втратила понад 400 тис. військових.

Можливий напрям головного удару

Після того як українські сили втратили позиції в Курській області РФ, ситуація на північному сході України значно загострилася. Згідно з даними української військової розвідки, близько 125 тис. російських солдатів зосереджено поблизу кордону із Сумською та Харківською областями. Протягом останніх десяти днів, за повідомленнями, російські війська зайняли чотири прикордонні населені пункти.

Попри це, ймовірність того, що Суми чи Харків є головною ціллю Путіна, залишається низькою. Російські сили не мають достатньої кількості ресурсів для проведення масштабних наступів на такі великі міста. Мета цих дій, найімовірніше, полягає в тому, щоб змусити Україну відволікти війська з більш важливих напрямків, зокрема з Донецької області.

На Донеччині російські підрозділи вже змогли прорвати українську оборону між Торецьком і Покровськом, посилюючи тиск на Костянтинівку – ключовий логістичний центр.

Костянтинівка, яка знаходиться на перетині важливих залізничних та автомобільних шляхів, є стратегічно важливою складовою оборонної системи України в Донецькій області. Її втрата значно ускладнить постачання, а також дозволить російській артилерії дістатися до Краматорська – найбільшого підконтрольного Україні міста регіону.

З огляду на прагнення Путіна повністю захопити Донецьку область, Костянтинівка є першочерговою метою літньої наступальної кампанії Росії, – зазначає джерело.

Основним завданням наступу, найімовірніше, стане захоплення залишку неокупованих міст та промислових об’єктів регіону. Попри очікування нових наступальних дій з боку Росії, більшість аналітиків скептично оцінює можливість повної окупації Донеччини.

Джерело : The Telegraph

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.