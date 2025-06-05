В Брянске пожар и взрывы на аэродроме с Искандерами

Вечером четверга, 5 июня, жители российского Брянска массово сообщали о громких взрывах, прогремевших над городом, и о возгорании в районе местного аэродрома.

Об этих событиях активно пишут в соцсетях.

Взрывы в Брянске 5 июня: что известно

Как отмечают очевидцы, первые взрывы были слышны около 23:30. Сразу после этого появились сообщения о возгорании вблизи аэродрома.

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Некоторые российские военные блогеры (так называемые военкоры) предполагают, что целью атаки могла быть установка оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер, которая, по их словам, вероятно, размещалась на территории аэродрома.

Позже появилась информация о повторных детонациях. Российские военкоры подтверждают уничтожение Искандеров.

На момент публикации новости официальных комментариев со стороны российских властей не поступало. В то же время в местных телеграм-каналах и среди военкоров активно распространяется версия об атаке беспилотников на аэродром.

Подобные инциденты в Брянске уже случались. Из-за близкого расположения к украинской границе город неоднократно становился объектом атак дронов.

Напомним, 1 июня СБУ провела масштабную и беспрецедентную операцию под названием Паутина. В рамках операции FPV-дроны поразили четыре российские авиабазы. Целью были самолеты стратегической авиации, которые Россия использует для ударов по территории Украины.

Фото: ГУР Минобороны

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