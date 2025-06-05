У Брянську пожежа і вибухи на аеродромі з Іскандерами
Увечері четверга, 5 червня, жителі російського Брянська масово повідомляли про гучні вибухи, що пролунали над містом та про спалах пожежі в районі місцевого аеродрому. Про ці події активно пишуть у соцмережах.
Вибухи у Брянську 5 червня: що відомо
Як зазначають очевидці, перші вибухи було чути близько 23:30. Одразу після цього з’явилися повідомлення про займання поблизу летовища.
Деякі російські воєнні блогери (так звані воєнкори) припускають, що метою атаки могла бути установка оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, яка, за їхніми словами, ймовірно, розміщувалася на території аеродрому.
Пізніше з’явилася інформація про повторні детонації. Російські воєнкори підтверджують знищення Іскандерів.
На момент публікації новини офіційних коментарів з боку російської влади не надходило. Водночас у місцевих телеграм-каналах і серед воєнкорів активно поширюється версія про атаку безпілотників на летовище.
Подібні інциденти в Брянську вже траплялися. Через близьке розташування до українського кордону місто неодноразово ставало об’єктом атак дронів.
Нагадаємо,1 червня СБУ провела масштабну і безпрецедентну операцію під назвою Павутина. В межах операції FPV-дрони вразили чотири російські авіабази. Метою були літаки стратегічної авіації, які Росія використовує для ударів по території України.
Фото: ГУР Міноборони