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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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У Брянську пожежа і вибухи на аеродромі з Іскандерами

Пожежа у Брянську 5 грудня 2024

Увечері четверга, 5 червня, жителі російського Брянська масово повідомляли про гучні вибухи, що пролунали над містом та про спалах пожежі в районі місцевого аеродрому. Про ці події активно пишуть у соцмережах.

Вибухи у Брянську 5 червня: що відомо

Як зазначають очевидці, перші вибухи було чути близько 23:30. Одразу після цього з’явилися повідомлення про займання поблизу летовища.

Деякі російські воєнні блогери (так звані воєнкори) припускають, що метою атаки могла бути установка оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер, яка, за їхніми словами, ймовірно, розміщувалася на території аеродрому.

Зараз дивляться

Пізніше з’явилася інформація про повторні детонації. Російські воєнкори підтверджують знищення Іскандерів.

На момент публікації новини офіційних коментарів з боку російської влади не надходило. Водночас у місцевих телеграм-каналах і серед воєнкорів активно поширюється версія про атаку безпілотників на летовище.

Подібні інциденти в Брянську вже траплялися. Через близьке розташування до українського кордону місто неодноразово ставало об’єктом атак дронів.

Нагадаємо,1 червня СБУ провела масштабну і безпрецедентну операцію під назвою Павутина. В межах операції FPV-дрони вразили чотири російські авіабази. Метою були літаки стратегічної авіації, які Росія використовує для ударів по території України.

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Фото: ГУР Міноборони

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