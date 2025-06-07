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Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем

Бельгія поліція
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству Украины в Бельгии держать под особым контролем дело о гибели в бельгийском городе Хаасроде двух украинок — матери и дочери, 1979 и 2019 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В Хаасроде нашли мертвыми двух украинок

По данным МИД, тела двух жертв обнаружили во время тушения пожара в одном из домов. Консульские сотрудники уже находятся на связи с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры.

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— Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Левен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования, — подчеркнули в МИД.

По сообщению бельгийского телеканала VRT, утром 6 июня пожарная служба получила вызов на пожар в доме священника на улице Милсестраат в Хаасроде. После того как огонь удалось потушить, в доме нашли 46-летнюю женщину Лилию и ее шестилетнюю дочь Анну. Мать была уже без признаков жизни, а ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, усилия врачей не дали результата.

На телах обеих украинок выявлены ножевые ранения. В квартире во время пожара также погибла собака семьи.

По результатам первичной экспертизы установлено, что квартиру умышленно подожгли.

Известно, что отец девочки сейчас находится на фронте. У погибшей женщины остался 16-летний сын, в момент трагедии он был в школе.

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