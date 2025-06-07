Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі у бельгійському місті Гаасроде двох українок — матері та доньки, 1979 та 2019 років народження.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У Гаасроде знайшли мертвими двох українок

За даними МЗС, тіла двох жертв виявили під час гасіння пожежі в одному з будинків. Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури.

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– Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування, – наголосили в МЗС.

За повідомленням бельгійського телеканалу VRT, вранці 6 червня пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Гаасроде. Після того як вогонь вдалося приборкати, в помешканні знайшли 46-річну жінку Лілію та її шестирічну доньку Анну. Матір була вже без ознак життя, а дитину намагалися реанімувати, та, на жаль, зусилля лікарів не дали результату.

На тілах обох українок виявлені ножові поранення. У квартирі під час пожежі також загинув собака родини.

За результатами первинної експертизи встановили, що квартиру навмисне підпалили.

Відомо, що батько дівчинки наразі перебуває на фронті. У загиблої жінки залишився 16-річний син, у момент трагедії він був у школі.

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