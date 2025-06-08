Ливень накрыл Киев: непогода повалила деревья и превратила дороги в реки

Вечером 8 июня погода в Киеве резко изменилась. Еще днем было солнечно, а ближе к вечеру столицу накрыл сильный ливень с градом.

Киев накрыла непогода: последствия

В 17:22 Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и области.

— В ближайший час, с удержанием до конца суток 8 июня и ночью 9 июня гроза. И уровень опасности, желтый, — говорилось в сообщении.

Синоптики отметили, что непогода может осложнить работу коммунальных служб, энергетиков, строителей, а также движение транспорта.

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Пользователи соцсетей начали массово делиться видео и фото дождливой погоды в Киеве. На кадрах видно, как в некоторых районах дождь был настолько сильный, что не было видно даже соседних домов. А кое-где выпал град и повалил деревья.

Из-за резкой смены погоды подземные переходы Киева заполнились людьми, которые спасались от ливня.

После окончания дождя улицы столицы превратились в настоящие реки.

Кроме того, на одном из видео видно, как на Приорской улице возник “традиционный фонтан”.





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