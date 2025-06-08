Злива накрила Київ: негода повалила дерева та перетворила дороги на річки

Увечері 8 червня погода в Києві різко змінилася. Ще вдень було сонячно, а ближче до вечора столицю накрила сильна злива з градом.

Київ накрила негода: наслідки

О 17:22 Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Києва та області.

– У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 8 червня та вночі 9 червня гроза. І рівень небезпеки, жовтий, – йшлося в повідомленні.

Синоптики зазначили, що негода може ускладнити роботу комунальних служб, енергетиків, будівельників, а також рух транспорту.

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Користувачі соцмереж почали масово ділитися відео та фото дощової погоди в Києві. На кадрах видно, як у деяких районах дощ був настільки сильний, що не було видно навіть сусідніх будинків. А подекуди випав град і повалив дерева.

Через різку зміну погоди підземні переходи Києва заповнилися людьми, які рятувалися від зливи.

Після закінчення дощу вулиці столиці перетворилися на справжні річки.

Крім того, на одному з відео видно, як на Пріорській вулиці виник “традиційний фонтан”.

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