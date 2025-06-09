В Резерв+ можно будет подписывать контракт с ВСУ: что известно о функции

До конца 2025 года Министерство обороны Украины планирует расширить функционал Резерв+. В приложении позволят подписывать контракты с Вооруженными силами.

Что известно о смартконтракте в Резерв+

О нововведениях, связанных с приложением Резерв+, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

— До конца года в Резерв+ мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакамливаемся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто, — рассказала она.

Заместитель главы Минобороны объяснила, что смартконтракт — это документ, который человек сможет подписать цифровой подписью. Контракт будет поступать в систему рекрутинга воинской части.

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— А перед этим будет происходить классический процесс рекрутинга как в корпорациях. Вы подаете заявку, с вами связывается рекрутер, тогда собеседование. И когда есть все взаимные согласования, сможете подписать контракт прямо в телефоне, — пояснила Екатерина Черногоренко.

Отметим, что Резерв+ — это мобильное приложение от Минобороны, разработанное для военнообязанных, призывников и резервистов.

Там можно проверить свои учетные данные в военкомате, подать заявление на смену места регистрации, обновить личную информацию. Недавно в Резерв+ появились новые функции, которые должны упростить жизнь военнообязанных.

Источник: DOU

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