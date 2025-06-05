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В Киеве произошли беспорядки на сборном пункте для мобилизованных: вмешалась полиция

Бійка в ДВРЗ
Фото: Факти ICTV

В Киеве на одном из сборных пунктов, где осуществляется подготовка мобилизованных к отправке в учебные центры, произошли беспорядки, оперативно прекращенные правоохранительными органами.

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Об этом сообщают в Киевском городском ТЦК и СП Facebook, телеграм-каналы, а также начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев в комментарии Украинской правде.

Видео, распространенное в сети, зафиксировало момент инцидента, который, как утверждается, имел место в сборном пункте в районе ДВРЗ.

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Сначала между мобилизованными и работниками ТЦК возник спор, переросший в блокировку двери изнутри и призывы “вооружаться палками”.

Правоохранители прибыли на место для недопущения эскалации и наведения порядка.

В Киевском городском ТЦК подтвердили факт беспорядков, подчеркнув, что “для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка и предотвращения эскалации конфликтов, которые могли обернуться произволом”.

После урегулирования ситуации призванных граждан отправили в учебные центры согласно установленному распределению.

Полковник Виталий Саранцев тоже подтвердил инцидент.

По его словам, из-за необходимости усиленной маскировки учебных центров — в целях безопасности личного состава от возможных атак — мобилизованные некоторое время остаются на сборных пунктах в замкнутом пространстве. Это, в свою очередь, создает напряжение.

Отдельные лица с низкой мотивацией, как отметил Саранцев, подстрекают других к деструктивному поведению.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле, и военные работают над тем, чтобы в будущем подобные конфликты не повторялись.

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области 29 мая произошел инцидент – около 100 человек заблокировали служебный автомобиль мобильного оповещения одного из ТЦК, препятствуя законной деятельности представителей ВСУ.

Нападавшие повредили авто и порезали шины. На месте работала следственно-оперативная группа.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил провести служебное расследование инцидента.

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