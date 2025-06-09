Україна жорстко обстоювала свої позиції: Юсов про переговори по обміну полоненими

Нинішній обмін полоненими, узгоджений Україною та Росією в Стамбулі, має суттєві відмінності від попереднього.

Тоді сторони формували списки у режимі обмеженої комунікації, майже навмання. Тепер переговори тривають у режимі реального часу, і українська сторона наполягає на своїх умовах.

Про це повідомив заступник керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

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66 обмін полоненими: Україна жорстко відстоює свої позиції

– Минулого разу не вдалося узгодити списки, це була така попередня домовленість (з РФ – ред.), умовно сліпий обмін, коли вони дали їх (списки – ред.), кого вони були готові швидко передати, і ми так само зробили, і в стислі терміни. Зараз ситуація інша, триває переговорний процес прямо зараз, де Україна жорстко обстоює свої позиції, – зазначив Юсов.

Він наголосив, що російська сторона продовжує вдаватися до маніпуляцій і чинити інформаційний тиск у питаннях обміну та репатріації тіл загиблих українських захисників. Однак підхід України залишається послідовним, відкритим і публічним.

– З боку України реакція (на вкиди – ред.) максимально публічна і прозора. Ще у вівторок минуло тижня була передана інформація і погоджена з відповідними особами з Міноборони держави-агресора стосовно початку репатріаційних заходів. Але питання в тому, хто і як намагається виконувати досягнутих домовленостей, і з якою метою це все нагнітається, – сказав Юсов.

Після цього з’явилися численні фейки з боку РФ – відео з інших регіонів, не пов’язані з темою обмінів, а також дезінформація, спрямована на маніпулювання болючим для суспільства питанням повернення тіл полеглих.

Юсов підкреслив, що, незважаючи на інформаційний шум, це вже 66 обмін полоненими з моменту повномасштабного вторгнення. Держава продовжує роботу над поверненням як живих, так і загиблих оборонців.

– Україна робить все можливе для того, щоб повернути кожного і кожну з російського полону, повернути кожного полеглого захисника на щиті, якщо неможливо врятувати його життя. І зрозуміло, що ця робота і буде тривати, – підкреслив заступник голови Коордштабу.

Також Юсов повідомив, що обмін, який відбувся 9 червня, не є завершальним у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

– Цей обмін сьогодні розпочався. І перші із категорії важкохворих, важкопоранених і молодих захисників, віком 25 років і молодше. Сьогодні перша група таких захисників повернулася з полону. Далі будуть наступні етапи. Вже найближчими днями ми чекаємо додаткові новини: стосовно обміну наших полонених, і стосовно повернення тіл наших полеглих оборонців, — сказав він.

У результаті другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі, 9 червня з російського полону повернулися 66 українських військових.

Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000

Нагадаємо, що після першого раунду перемовин у Туреччині у травні 2025 року відбувся масштабний обмін у форматі 1000 на 1000, який реалізували у три етапи – з 23 по 25 травня.

7 червня радник президента РФ Володимира Путіна та керівник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна начебто “несподівано відклала” обмін полоненими та загиблими.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили: заяви російських посадовців щодо початку репатріації не відповідають дійсності.

8 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська сторона досі не передала повні списки на обмін.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело : Суспільне

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