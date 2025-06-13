Людям нужна эмоциональная опора, с этим и работаем – маркетинг-директор Starlight Media

Проекты Starlight Media ежедневно смотрят миллионы украинцев – в прямом эфире, на YouTube, в лентах TikTok.

Медиакомпания запускает форматы, которые становятся общим языком аудитории: вдохновляют, обсуждаются, расходятся цитатами, а иногда – и мемами.

Но что именно смотрят те, кто определяет, что будет смотреть вся страна?

Сейчас смотрят

Елена Мартынова – в гостях Not Too Late Marketing Show

В новом эпизоде Not Too Late Marketing Show – большой разговор с Еленой Мартыновой, маркетинг-директором Starlight Media.

Ее команда запускает сотни часов контента ежегодно, управляет брендами телеканалов СТБ, Новый канал, ICTV и ICTV2 и формирует тон украинского телевидения во времена войны и турбулентности.

– Мы видим свою аудиторию почти полностью – и каждый день, – говорит Елена.

Сегодня линейное ТВ, диджитал, стриминги – это не конкуренты, а разветвленная система доставки смыслов к зрителю.

Форматы становятся универсальными: одни шоу собирают миллионы просмотров в YouTube, другие продолжают держать внимание у телевизоров, а самые сильные – живут параллельно во всех каналах.

В основе работы Starlight Media – глубокое понимание эмоционального состояния украинцев.

После 2022 года контент компании еще четче сфокусировался на том, чтобы помогать проживать страхи, снижать тревожность, давать вдохновение и ощущение общности.

– Людям нужна эмоциональная опора. Где-то – легкая ирония, где-то – вдохновение, где-то – ощущение, что ты не один. Мы работаем именно с этим, – объясняет Елена.

Елена Мартынова показывает, что современное украинское ТВ – это уже давно не про экраны и сетки вещания. Это о точности работы с эмоциями. Об умении угадывать не то, что люди хотят смотреть, а то, что им сейчас нужно прожить. О том, как выстраивается стратегия, где у каждого шоу – своя психологическая роль.

И как даже под обстрелами, при ограниченных ресурсах и в напряженной конкуренции рождаются форматы, которые превращаются не просто в эфир, а в часть общего опыта страны.

Первый сезон Not Too Late Marketing Show создан в партнерстве с UMF и Starlight Media.

Продакшн: Manifest Production – команда, чьи манифесты, клипы и рекламные кампании видели миллионы украинцев.

Выпуск с Еленой Мартыновой: видео

Фото: Not Too Late Marketing Show

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