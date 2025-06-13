Людям нужна эмоциональная опора, с этим и работаем – маркетинг-директор Starlight Media
Проекты Starlight Media ежедневно смотрят миллионы украинцев – в прямом эфире, на YouTube, в лентах TikTok.
Медиакомпания запускает форматы, которые становятся общим языком аудитории: вдохновляют, обсуждаются, расходятся цитатами, а иногда – и мемами.
Но что именно смотрят те, кто определяет, что будет смотреть вся страна?
Елена Мартынова – в гостях Not Too Late Marketing Show
В новом эпизоде Not Too Late Marketing Show – большой разговор с Еленой Мартыновой, маркетинг-директором Starlight Media.
Ее команда запускает сотни часов контента ежегодно, управляет брендами телеканалов СТБ, Новый канал, ICTV и ICTV2 и формирует тон украинского телевидения во времена войны и турбулентности.
– Мы видим свою аудиторию почти полностью – и каждый день, – говорит Елена.
Сегодня линейное ТВ, диджитал, стриминги – это не конкуренты, а разветвленная система доставки смыслов к зрителю.
Форматы становятся универсальными: одни шоу собирают миллионы просмотров в YouTube, другие продолжают держать внимание у телевизоров, а самые сильные – живут параллельно во всех каналах.
В основе работы Starlight Media – глубокое понимание эмоционального состояния украинцев.
После 2022 года контент компании еще четче сфокусировался на том, чтобы помогать проживать страхи, снижать тревожность, давать вдохновение и ощущение общности.
– Людям нужна эмоциональная опора. Где-то – легкая ирония, где-то – вдохновение, где-то – ощущение, что ты не один. Мы работаем именно с этим, – объясняет Елена.
Елена Мартынова показывает, что современное украинское ТВ – это уже давно не про экраны и сетки вещания. Это о точности работы с эмоциями. Об умении угадывать не то, что люди хотят смотреть, а то, что им сейчас нужно прожить. О том, как выстраивается стратегия, где у каждого шоу – своя психологическая роль.
И как даже под обстрелами, при ограниченных ресурсах и в напряженной конкуренции рождаются форматы, которые превращаются не просто в эфир, а в часть общего опыта страны.
Первый сезон Not Too Late Marketing Show создан в партнерстве с UMF и Starlight Media.
Продакшн: Manifest Production – команда, чьи манифесты, клипы и рекламные кампании видели миллионы украинцев.
Выпуск с Еленой Мартыновой: видео
Фото: Not Too Late Marketing Show