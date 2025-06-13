Людям потрібна емоційна опора, з цим і працюємо – маркетинг-директорка Starlight Media

Проєкти Starlight Media щодня дивляться мільйони українців – у прямому ефірі, на YouTube, у стрічках TikTok.

Медіакомпанія запускає формати, які стають спільною мовою аудиторії: надихають, обговорюються, розходяться цитатами, а іноді – й мемами.

Але що саме дивляться ті, хто визначає, що дивитиметься вся країна?

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Олена Мартинова – у гостях Not Too Late Marketing Show

У новому епізоді Not Too Late Marketing Show – велика розмова з Оленою Мартиновою, маркетинг-директоркою Starlight Media.

Її команда запускає сотні годин контенту щороку, керує брендами телеканалів СТБ, Новий канал, ICTV та ICTV2 та формує тон українського телебачення в часи війни й турбулентності.

– Ми бачимо свою аудиторію майже повністю – і щодня, – говорить Олена.

Сьогодні лінійне ТБ, диджитал, стримінги – це не конкуренти, а розгалужена система доставки сенсів до глядача.

Формати стають універсальними: одні шоу збирають мільйони переглядів у YouTube, інші продовжують тримати увагу біля телевізорів, а найсильніші – живуть паралельно в усіх каналах.

В основі роботи Starlight Media – глибоке розуміння емоційного стану українців.

Після 2022 року контент компанії ще чіткіше сфокусувався на тому, щоб допомагати проживати страхи, знижувати тривожність, давати натхнення й відчуття спільності.



– Людям потрібна емоційна опора. Десь – легка іронія, десь – натхнення, десь – відчуття, що ти не один. Ми працюємо саме з цим, – пояснює Олена.

Олена Мартинова показує, що сучасне українське ТБ – це вже давно не про екрани й сітки мовлення. Це про точність роботи з емоціями. Про вміння вгадувати не те, що люди хочуть дивитися, а те, що їм зараз потрібно прожити. Про те, як вибудовується стратегія, де у кожного шоу – своя психологічна роль.

І як навіть під обстрілами, при обмежених ресурсах і в напруженій конкуренції народжуються формати, які перетворюються не просто на ефір, а на частину спільного досвіду країни.

Перший сезон Not Too Late Marketing Show створено у партнерстві з UMF та Starlight Media.

Продакшн: Manifest Production – команда, чиї маніфести, кліпи й рекламні кампанії бачили мільйони українців.

Випуск з Оленою Мартиновою: відео

Фото: Not Too Late Marketing Show

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