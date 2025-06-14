Карта боевых действий на 14 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 225 боевых столкновений.

Такие данные 14 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 14 июня 2025

Ситуация в Украине на 14 июня 2025

На Харьковском направлении — пять боестолкновений за сутки вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов неподалеку от Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении — 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении отражено 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался наступать в районе Нестерянки — получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 35 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 14 июня 2025

личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;

танков — 10 937 (+3);

боевых бронированных машин — 22 798 (+7);

артиллерийских систем — 29 157 (+52);

РСЗО — 1 417 (+1);

средств ПВО — 1 185 (+1);

самолетов — 416;

вертолетов — 337;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);

крылатых ракет — 3 337;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);

специальной техники — 3 914.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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