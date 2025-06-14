Карта боевых действий на 14 июня 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 225 боевых столкновений.
Такие данные 14 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 14 июня 2025
Ситуация в Украине на 14 июня 2025
На Харьковском направлении — пять боестолкновений за сутки вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.
На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов неподалеку от Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.
На Северском направлении наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении — 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении отражено 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении враг дважды пытался наступать в районе Нестерянки — получил отпор.
На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 35 атак российских захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 14 июня 2025
- личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;
- танков — 10 937 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 798 (+7);
- артиллерийских систем — 29 157 (+52);
- РСЗО — 1 417 (+1);
- средств ПВО — 1 185 (+1);
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);
- крылатых ракет — 3 337;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);
- специальной техники — 3 914.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.