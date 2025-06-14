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Карта боевых действий на 14 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 225 боевых столкновений.

Такие данные 14 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 14 июня 2025

Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025
Карта бойових дій на 14 червня 2025

Ситуация в Украине на 14 июня 2025

На Харьковском направлении — пять боестолкновений за сутки вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов неподалеку от Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отбили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении — 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении отражено 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды пытался наступать в районе Нестерянки — получил отпор.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины отбили 35 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 14 июня 2025

  • личного состава — около 1 002 690 (+1130) человек;
  • танков — 10 937 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 798 (+7);
  • артиллерийских систем — 29 157 (+52);
  • РСЗО — 1 417 (+1);
  • средств ПВО — 1 185 (+1);
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79);
  • крылатых ракет — 3 337;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107);
  • специальной техники — 3 914.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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