Карта бойових дій на 14 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 225 бойових зіткнень.

Такі дані 14 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 14 червня 2025

Ситуація в Україні на 14 червня 2025

На Харківському напрямку – п’ять боєзіткнень за добу поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак окупантів неподалік Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дев’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку – 14 боєзіткнень у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку відбито 32 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався наступати у районі Нестерянки – отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 35 атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 14 червня 2025

особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб;

танків ‒ 10 937 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 22 798 (+7);

артилерійських систем – 29 157 (+52);

РСЗВ – 1 417 (+1);

засобів ППО ‒ 1 185 (+1);

літаків – 416;

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 586 (+79);

крилатих ракет ‒ 3 337;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 928 (+107);

спеціальної техніки ‒ 3 914.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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