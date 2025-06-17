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Чехия готова поставлять боеприпасы Украине в 2026, но есть условие

міністр Ян Ліпавський
Фото: Getty Images

Чехия готова расширить инициативу по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине на 2026 год, однако реализация планов будет зависеть от политической конфигурации после парламентских выборов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Помощь от Чехии Украине

Как сообщили в издании, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский оценил чешскую инициативу как правила игры в обеспечении украинских сил боеприпасами.

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По его данным, соотношение артиллерийского огня изменилось с критического 1:10 в пользу России в начале 2022 года до нынешнего 1:2.

Финансирование закупок на 2025 год уже обеспечено правительством.

В то же время будущее программы зависит от позиции нового парламентского состава, который определится на октябрьских выборах.

— Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно важно сохранить политическую поддержку инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии, — заявил Липавский.

Он подчеркнул критичность сохранения межпартийного консенсуса по поддержке Украины.

Отдельные политические силы выражают скептицизм относительно объемов военной помощи, что может повлиять на продолжение инициативы.

Ранее украинская и чешская стороны подписали соглашение о подготовке пилотов F-16.

Премьеры Денис Шмыгаль и Петр Фиала договорились об углублении оборонной кооперации и консультативной поддержке евроинтеграционных процессов.

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