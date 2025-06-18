Атака на Киев противоречит призывам Трампа положить конец войне — посольство США

В Посольстве США в Украине осудили атаку РФ на Киев 17 июня, в результате которой погибли по меньшей мере 25 человек и 134 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении американского дипломатического представительства в сети X.

Реакция посольства США на атаку РФ на Киев

— Сегодня вместе со всей Украиной мы присоединяемся ко Дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Там напомнили, что среди погибших в результате атаки на Киев — гражданин США.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне, — говорят в посольстве.

По последним данным, в результате массированого удара по Киеву 17 июня погибли 25 человек, 21 из них – из девятиэтажки в Голосеевском районе, где спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного российской ракетой подъезда.

Еще 134 человека получили ранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.