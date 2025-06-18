Атака на Київ суперечить закликам Трампа покласти край війні – посольство США

У Посольстві США в Україні засудили атаку РФ на Київ 17 червня, внаслідок якої загинули щонайменше 25 людей і 134 дістали поранення.

Про це йдеться в заяві американського дипломатичного представництва в мережі X.

Реакція посольства США на атаку РФ на Київ

– Сьогодні разом з усією Україною ми приєднуємося до Дня жалоби в Києві за жертвами російської атаки 17 червня, – мовиться у повідомленні.

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Там нагадали, що серед загиблих внаслідок атаки на Київ – громадянин США.

– Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні, – кажуть у посольстві.

За останніми даними, внаслідок масованого удару по Києву 17 червня загинули 25 людей, 21 із них – із дев’ятиповерхівки в Голосіївському районі, де рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого російською ракетою під’їзду.

Ще 134 людини дістали поранення.

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