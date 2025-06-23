Евакуація з Ізраїлю: у ГУР показали кадри операції

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали кадри евакуації з Ізраїлю. Тоді вдалося евакуювати 176 людей, зокрема 133 громадян України.

Ще 43 осіб, яких вдалося вивезти під час евакуації з Ізраїлю, є громадянами Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

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Як зазначили у ГУР, евакуація з Ізраїля стала необхідною через активізацію бойових дій у регіоні та загрозу для безпеки цивільного населення.

— Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну, — розповіла евакуйована з Тель-Авіву мешканка Київщини.

Раніше повідомлялося, що евакуюватися з Ізраїлю та Ірану хочуть близько 400 українців. Це 293 людини з Ізраїлю та 85 громадян України з Ірану.

Крім того, до посольства України в Ірані звернули 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в нашій країні.

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