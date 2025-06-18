Евакуюватися з Ізраїлю та Ірану хочуть майже 400 українців – МЗС

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, скільки українців в Ізраїлі та Ірані хочуть покинути ці території. За їхніми даними, таке бажання висловили понад 380 громадян.

Про це дипломатичне відомство повідомило РБК-Україна.

Скільки українців хочуть покинути Ізраїль та Іран

Через загострення ситуації на Близькому Сході дипломатичне відомство України відстежує звернення громадян, які хочуть виїхати в більш безпечні місця або повернутися на Батьківщину.

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Українські посольства в Ізраїлі вже допомогли евакуювати деяких громадян.

Станом на 18 червня на гарячі лінії дипломатичних установ надійшло понад 400 звернень від українців в Ізраїлі та Ірані з проханням роз’яснити можливі варіанти виїзду.

Зазначається, що необхідні інструкції для цього вже опубліковані на офіційних ресурсах посольств.

У МЗС повідомили, скільки українців в Ізраїлі на сьогодні підтвердили бажання виїхати з країни за підтримки дипломатів – це 293 особи.

Водночас з Ірану хочуть виїхати 85 громадян України та 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в нашій країні.

– Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань, – розповіли в МЗС.

Додамо, що Польща почала евакуацію з Ізраїлю. Перший рейс зі 160 пасажирами вранці 18 червня прибув до Варшави, серед пасажирів є українці.

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