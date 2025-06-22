Журналист Владислав Есипенко вышел на свободу после 4 лет тюрьмы в Крыму

20 июня стало известно об освобождении журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко, которого с 2021 года незаконно удерживали в заключении на территории оккупированного Россией Крыма.

Есипенко покинул Крым после более чем четырех лет неволи, сообщает Радио Свобода.

Владислава Есипенко освободили из тюрьмы в Крыму

В Радио Свобода приветствовали освобождение журналиста и выразили благодарность правительствам Соединенных Штатов Америки и Украины за поддержку и усилия, направленные на его возвращение домой.

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— Более четырех лет Влада произвольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочерью Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье причинили российские власти, — заявил президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что встретился в аэропорту Варшавы с украинским журналистом Есипенко, который направлялся в Прагу.

Министр лично поздравил журналиста с освобождением.

— Он был незаконно задержан в Крыму в 2021 году и провел годы в российской тюрьме как политический заключенный. Москва преследовала его за правдивые репортажи с оккупированного украинского полуострова, — написал Сибига в соцсети Х.

Напомним, Владислава Есипенко арестовали 10 марта 2021 года. Российские власти обвинили его в «шпионаже» в пользу украинских спецслужб. Журналист полностью отрицал эти обвинения.

Особую роль в процессе освобождения сыграла жена журналиста Екатерина Есипенко. Она неустанно боролась за свободу мужа, проводила широкую международную кампанию и участвовала в дипломатических мероприятиях.

Фото: Радио Свобода

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