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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Журналіст Владислав Єсипенко вийшов на волю після 4 років в’язниці в Криму

Єсипенко Владислав

20 червня стало відомо про звільнення журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка, якого з 2021 року незаконно утримували в ув’язненні на території окупованого Росією Криму.

Єсипенко залишив Крим після понад чотирьох років неволі, повідомляє Радіо Свобода.

Владислава Єсипенка звільнили з в’язниці в Криму

У Радіо Свобода привітали визволення журналіста та висловили вдячність урядам Сполучених Штатів Америки й України за підтримку та зусилля, спрямовані на його повернення додому.

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 – Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада, – заявив президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що зустрівся в аеропорту Варшави з українським журналістом Єсипенком, який прямував до Праги.

Міністр особисто привітав журналіста зі звільненням.

– Він був незаконно затриманий у Криму в 2021 році і провів роки в російській в’язниці як політичний в’язень. Москва переслідувала його за правдиві репортажі з окупованого українського півострова, – написав Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, Владислава Єсипенка заарештували 10 березня 2021 року. Російська влада звинуватила його у “шпигунстві” на користь українських спецслужб. Ці звинувачення журналіст повністю заперечував.

Особливу роль у процесі визволення відіграла дружина журналіста Катерина Єсипенко. Вона невтомно боролася за свободу чоловіка, проводила широку міжнародну кампанію та брала участь у дипломатичних заходах.

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Фото: Радіо Свобода

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