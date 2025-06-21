В Беларуси уволили Сергея Тихановского, Игоря Лосика и еще по меньшей мере 12 политзаключенных
В Беларуси освободили ряд политических заключенных, среди которых — одна из ключевых фигур протестов 2020 года Сергей Тихановский и известный журналист и блогер Игорь Лосик.
В Беларуси освободили Сергея Тихановского и других политзаключенных
Всего на свободу вышли по меньшей мере 14 человек. Это стало возможным в результате визита в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
Сергей Тихановский был задержан в 2020 году после объявления о намерении баллотироваться в президенты.
После его ареста к выборам присоединилась жена политика Светлана Тихановская, которая впоследствии стала лидером белорусской оппозиции.
Основатель канала Страна для жизни и одна из главных фигур событий 2020 года был задержан еще до выборов.
За решеткой Сергей Тихановский провел чуть больше пяти лет. Его встретила Светлана Тихановская.
— Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моем сердце, — написала она в социальной сети Х в субботу.
Тихановская выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлогу.
Однако подчеркнула, что еще много политзаключенных находятся за решеткой.
— Мы не закончили. 1 150 политических заключенных остаются за решеткой. Все должны быть освобождены, — добавила она.
Игорь Лосик — журналист и бывший консультант Радио Свобода, осужденный на 15 лет колонии за “организацию массовых беспорядков”.
Также, по данным издания Наша Нива были уволены:
- Наталья Дулина, бывшая доцент Минского государственного лингвистического университета.
- Акихира Гаевски-Ханада, политзаключенный, ошибочно принятый за Игоря Лосика из-за внешнего сходства на фото.
- Игорь Карней, журналист белорусской службы Радио Свобода.
- Галина Краснянская, 69-летняя белоруска со шведским гражданством. Осуждена к 5 годам.
- Кирилл Балахонов, 21-летний осужденный по делу Союз белорусского национального щит”. Получил 3,5 года заключения.
- Сергей Шелег, 64-летний фармацевтический менеджер. Получил 8,5 года — один из самых длительных сроков за донаты.
Фото: Скріншот із відео Nexta