В Беларуси уволили Сергея Тихановского, Игоря Лосика и еще по меньшей мере 12 политзаключенных

В Беларуси освободили ряд политических заключенных, среди которых — одна из ключевых фигур протестов 2020 года Сергей Тихановский и известный журналист и блогер Игорь Лосик.

В Беларуси освободили Сергея Тихановского и других политзаключенных

Всего на свободу вышли по меньшей мере 14 человек. Это стало возможным в результате визита в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Сейчас смотрят

Сергей Тихановский был задержан в 2020 году после объявления о намерении баллотироваться в президенты.

После его ареста к выборам присоединилась жена политика Светлана Тихановская, которая впоследствии стала лидером белорусской оппозиции.

Основатель канала Страна для жизни и одна из главных фигур событий 2020 года был задержан еще до выборов.

За решеткой Сергей Тихановский провел чуть больше пяти лет. Его встретила Светлана Тихановская.

— Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моем сердце, — написала она в социальной сети Х в субботу.

Тихановская выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлогу.

Однако подчеркнула, что еще много политзаключенных находятся за решеткой.

— Мы не закончили. 1 150 политических заключенных остаются за решеткой. Все должны быть освобождены, — добавила она.

Игорь Лосик — журналист и бывший консультант Радио Свобода, осужденный на 15 лет колонии за “организацию массовых беспорядков”.

Также, по данным издания Наша Нива были уволены:

Наталья Дулина, бывшая доцент Минского государственного лингвистического университета.

Акихира Гаевски-Ханада, политзаключенный, ошибочно принятый за Игоря Лосика из-за внешнего сходства на фото.

Игорь Карней, журналист белорусской службы Радио Свобода.

Галина Краснянская, 69-летняя белоруска со шведским гражданством. Осуждена к 5 годам.

Кирилл Балахонов, 21-летний осужденный по делу Союз белорусского национального щит”. Получил 3,5 года заключения.

Сергей Шелег, 64-летний фармацевтический менеджер. Получил 8,5 года — один из самых длительных сроков за донаты.

Фото: Скріншот із відео Nexta

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.