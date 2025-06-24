Іран атакував Ізраїль після заяв Трампа про перемир’я: є загиблі та поранені

Внаслідок влучання ракети у житловий будинок у південному ізраїльському місті Беер-Шева загинули три людини.

Про це повідомила Служба екстреної допомоги Ізраїлю.

Служба екстреної допомоги (MDA) повідомила, що чоловік віком близько 40 років, жінка віком близько 30 років і чоловік віком близько 20 років отримали важкі поранення.

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Ще шестеро людей отримали легкі та середні поранення, повідомив представник MDA.

Ізраїль заявив, що Іран випустив ракети після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення вогню між країнам, пише Reuters.

За даними іранського телебачення, перемир’я розпочалося після чотирьох хвиль іранських атак на окуповані Ізраїлем території.

Атака Ізраїлю з боку Ірану

Іран здійснив щонайменше шість ракетних обстрілів по Ізраїлю за останні кілька годин.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що було досягнуто угоди про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Вибухи лунали за кілька годин до — і через кілька хвилин після — набуття чинності мирної угоди між ворогуючими країнами, про яку раніше оголосив президент США.

Джерело : Axios

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