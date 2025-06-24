Какой проходной балл на ЕВЭ-2025 и как его рассчитать: инструкция

В Украине единый вступительный экзамен (ЕВЭ) является обязательным для поступления в магистратуру по любой специальности.

Он состоит из двух основных компонентов — теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку. На выполнение заданий абитуриентам предоставляется 120 минут.

Регистрация на ЕВЭ-2025 происходит:

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основной период — 2-23 мая;

дополнительный период — 16-17.

Какие проходные баллы на ЕВЭ-2025 и как они рассчитываются — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой минимальный проходной балл на ЕВЭ-2025

ЕВЭ — комплексный экзамен, который предусматривает выполнение теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку.

На ТЗНК в 2025 году будет 27 заданий:

4 — на заполнение пропусков в микротекстах (нужно выбрать правильный среди приведенных вариантов);

23 — с выбором одного правильного ответа.

Максимальное количество баллов, которое можно получить на ТЗНК — 33 балла, в частности:

за задания 1-4 (подзадания 1-10) абутуриент получит 10 баллов;

за задания с 5 по 27 абутуриент получит 23 балла.

ЕВЭ по иностранному языку состоит из двух частей, таких как чтение и использование языка. Всего 30 заданий:

6 — на установление соответствия;

5 — с выбором одного правильного ответа;

19 — заполнение пропусков в тексте необходимыми словосочетаниями.

Максимальное количество баллов, которое можно получить на ЕВЭ по иностранному языку — 30 баллов (каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл).

Полученные тестовые баллы ЕВЭ по ТЗНК и иностранному языку необходимо перевести в шкалу 100-200.

Для участия в конкурсном отборе в учреждения высшего образования в 2025 году, абитуриент должен преодолеть пороговый балл, то есть набрать как минимум по 5 тестовых баллов по каждому блоку ЕВЭ.

Для участия в конкурсном отборе на магистратуру в 2025 году установлены следующие минимальные пороговые баллы:

тест по иностранному языку — минимум 5 тестовых баллов из 30 возможных;

ТЗНК — минимум 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Набрав эти минимальные баллы, поступающий получает право на дальнейшее участие в конкурсном отборе.

Как рассчитать проходной балл на ЕВЭ-2025 — инструкция:

Получите тестовые баллы за каждый компонент ЕВЭ. Переведите тестовые баллы в шкалу 100-200 с помощью таблицы. Подставьте полученные значения в формулу конкурсного балла. Рассчитайте конкурсный балл, который будет использоваться для формирования рейтингового списка поступающих.

Как рассчитывается проходной балл на магистратуру 2025

Расчет конкурсного балла для поступления в магистратуру осуществляется по формуле:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3, где:

П1 — оценка за ТЗНК (по шкале 100-200);

П2 — оценка за тест по иностранному языку (по шкале 100-200);

П3 — оценка за единое профессиональное вступительное испытание (ЕФВВ) или профессиональный экзамен (в зависимости от специальности) (по шкале 100-200).

Каждый из тестовых баллов (П1, П2, П3) сначала переводится в шкалу 100-200 по специальным таблицам перевода.

Для поступления на бюджет в магистратуру в 2025 году нужно набрать от 130 конкурсных баллов.

Источник: УЦОЯО

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