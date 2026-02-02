Марина Терюханова, редактор ленты
Как выглядит таблица перевода баллов НМТ-2026 по каждому предмету
Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году содержит три обязательных предмета: история Украины, украинский язык и математика и один предмет на выбор:
- физика;
- химия;
- биология;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).
После выполнения всех заданий каждый участник НМТ получает определенное количество тестовых баллов за каждый блок.
Для конкурсного отбора будут использовать результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100-200 баллов.
Читайте, как выглядит таблица перевода баллов НМТ по шкале 100-200 баллов — в материале Фактов ICTV.
Таблица перевода баллов НМТ-2026 в шкалу 100-200 баллов по каждому предмету
На первом этапе участник НМТ получает баллы по каждому из предметов. На втором этапе происходит определение рейтинговой оценки на основе тестового балла по 200-балльной шкале.
Оценка по шкале 100-200 баллов является рейтинговой. Она рассчитывается на основе таблиц перевода тестовых баллов по истории Украины, украинскому языку, украинской литературе, математике, географии, биологии, физике, химии и иностранному языку, согласно приложению 4 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по украинскому языку 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
110
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
130
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по математике 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по истории Украины 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
9
|
100
|
10
|
105
|
11
|
110
|
12
|
115
|
13
|
120
|
14
|
125
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по иностранному языку 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по биологии 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по физике 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по химии 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по географии 2026
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблица перевода баллов НМТ-2026 в шкалу 100-200 баллов по украинской литературе
|Тестовый балл
|Балл по шкале 100-200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Какой порог прохождения НМТ-2026
НМТ считается сданным, если абитуриент набрал хотя бы минимальное количество тестовых баллов.
В 2026 году проходные баллы по каждому предмету выглядят следующим образом:
- по украинскому языку — 8;
- по истории Украины — 9;
- по математике — 5;
- по иностранному языку — 5;
- по химии — 5;
- по биологии — 7;
- по физике — 5.