Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году содержит три обязательных предмета: история Украины, украинский язык и математика и один предмет на выбор:

физика;

химия;

биология;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский).

После выполнения всех заданий каждый участник НМТ получает определенное количество тестовых баллов за каждый блок.

Для конкурсного отбора будут использовать результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100-200 баллов.

Таблица перевода баллов НМТ-2026 в шкалу 100-200 баллов по каждому предмету

На первом этапе участник НМТ получает баллы по каждому из предметов. На втором этапе происходит определение рейтинговой оценки на основе тестового балла по 200-балльной шкале.

Оценка по шкале 100-200 баллов является рейтинговой. Она рассчитывается на основе таблиц перевода тестовых баллов по истории Украины, украинскому языку, украинской литературе, математике, географии, биологии, физике, химии и иностранному языку, согласно приложению 4 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по украинскому языку 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 8 100 9 105 10 110 11 120 12 125 13 130 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 143 20 144 21 145 22 146 23 148 24 149 25 150 26 152 27 154 28 156 29 157 30 159 31 160 32 162 33 163 34 165 35 167 36 170 37 172 38 175 39 177 40 180 41 183 42 186 43 191 44 195 45 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по математике 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 5 100 6 108 7 115 8 123 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 155 22 159 23 163 24 167 25 170 26 173 27 176 28 180 29 184 30 189 31 194 32 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по истории Украины 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 9 100 10 105 11 110 12 115 13 120 14 125 15 130 16 132 17 134 18 136 19 138 20 140 21 141 22 142 23 143 24 144 25 145 26 146 27 147 28 148 29 149 30 150 31 151 32 152 33 154 34 156 35 158 36 160 37 163 38 166 39 168 40 169 41 170 42 172 43 173 44 175 45 177 46 179 47 181 48 183 49 185 50 188 51 191 52 194 53 197 54 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по иностранному языку 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 5 100 6 109 7 118 8 125 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 153 22 155 23 157 24 159 25 162 26 166 27 169 28 173 29 179 30 185 31 191 32 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по биологии 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 7 100 8 107 9 114 10 119 11 124 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 144 20 145 21 146 22 147 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 154 29 156 30 158 31 160 32 162 33 164 34 166 35 168 36 170 37 172 38 175 39 177 40 179 41 182 42 185 43 188 44 192 45 196 46 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по физике 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 5 100 6 109 7 118 8 125 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 156 22 160 23 164 24 166 25 169 26 173 27 176 28 179 29 184 30 189 31 194 32 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по химии 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 5 100 6 109 7 118 8 125 9 131 10 134 11 137 12 140 13 143 14 145 15 147 16 148 17 149 18 150 19 151 20 152 21 156 22 160 23 164 24 166 25 169 26 173 27 176 28 179 29 184 30 189 31 194 32 200

Перевод баллов НМТ по шкале 100-200 баллов по географии 2026

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 7 100 8 107 9 114 10 119 11 124 12 128 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 144 20 145 21 146 22 147 23 148 24 149 25 150 26 151 27 152 28 154 29 156 30 158 31 160 32 162 33 164 34 166 35 168 36 170 37 172 38 175 39 177 40 179 41 182 42 185 43 188 44 192 45 196 46 200

Таблица перевода баллов НМТ-2026 в шкалу 100-200 баллов по украинской литературе

Тестовый балл Балл по шкале 100-200 7 100 8 105 9 110 10 115 11 120 12 125 13 131 14 134 15 136 16 138 17 140 18 142 19 143 20 144 21 145 22 146 23 148 24 149 25 150 26 152 27 154 28 156 29 157 30 159 31 160 32 162 33 163 34 165 35 167 36 170 37 172 38 175 39 177 40 180 41 183 42 186 43 191 44 195 45 200

Какой порог прохождения НМТ-2026

НМТ считается сданным, если абитуриент набрал хотя бы минимальное количество тестовых баллов.

В 2026 году проходные баллы по каждому предмету выглядят следующим образом:

по украинскому языку — 8;

по истории Украины — 9;

по математике — 5;

по иностранному языку — 5;

по химии — 5;

по биологии — 7;

по физике — 5.

