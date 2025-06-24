Який прохідний бал на ЄВІ-2025 та як його розрахувати: інструкція

В Україні єдиний вступний іспит (ЄВІ) є обов’язковим для вступу до магістратури за будь-якою спеціальністю.

Він складається з двох основних компонентів — тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови. На виконання завдання вступникам надається 120 хвилин.

Реєстрація на ЄВІ-2025 відбувається:

Зараз дивляться

основний період — 2–23 травня;

додатковий період — 16–17.

Які прохідні бали на ЄВІ-2025 та як вони розраховуються — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який мінімальний прохідний бал на ЄВІ-2025

ЄВІ — комплексний іспит, який передбачає виконання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.

На ТЗНК у 2025 році буде 27 завдань:

4 — на заповнення пропусків у мікротекстах (потрібно обрати правильний серед наведених варіантів);

23 — із вибором однієї правильної відповіді.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на ТЗНК — 33 бали, зокрема:

за завдання 1–4 (підзавдання 1–10) абітурієнт отримає 10 балів;

за завдання з 5 по 27 абітурієнт отримає 23 бали.

ЄВІ з іноземної мови складається з двох частин, таких як читання та використання мови. Усього 30 завдань:

6 — на встановлення відповідності;

5 — із вибором однієї правильної відповіді;

19 — заповнення пропусків у тексті необхідними словосполученнями.

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на ЄВІ з іноземної мови — 30 балів (кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал).

Для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти у 2025 році, вступник має подолати пороговий бал, тобто набрати як мінімум по 5 тестових балів з кожного блоку ЄВІ.

Для участі в конкурсному відборі на магістратуру у 2025 році встановлено такі мінімальні порогові бали:

тест з іноземної мови — мінімум 5 тестових балів із 30 можливих;

ТЗНК — мінімум 5 тестових балів із 33 можливих.

Набравши ці мінімальні бали, вступник отримує право на подальшу участь у конкурсному відборі.

Як розрахувати прохідний бал на ЄВІ-2025 — інструкція:

Отримайте тестові бали за кожен компонент ЄВІ. Переведіть тестові бали у шкалу 100–200 за допомогою таблиці. Підставте отримані значення у формулу конкурсного бала. Розрахуйте конкурсний бал, який буде використовуватися для формування рейтингового списку вступників.

Як розраховується прохідний бал на магістратуру 2025

Розрахунок конкурсного бала для вступу до магістратури здійснюється за формулою:

`КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3, де:

П1 — оцінка за ТЗНК (за шкалою 100–200);

П2 — оцінка за тест з іноземної мови (за шкалою 100–200);

П3 — оцінка за єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) або фаховий іспит (залежно від спеціальності) (за шкалою 100–200).

Кожен із тестових балів (П1, П2, П3) необхідно перевести у шкалу 100–200 за спеціальними таблицями.

Для вступу на бюджет в магістратуру у 2025 році потрібно набрати від 130 конкурсних балів.

Джерело: УЦОЯО

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