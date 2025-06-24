Який прохідний бал на ЄВІ-2025 та як його розрахувати: інструкція
В Україні єдиний вступний іспит (ЄВІ) є обов’язковим для вступу до магістратури за будь-якою спеціальністю.
Він складається з двох основних компонентів — тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови. На виконання завдання вступникам надається 120 хвилин.
Реєстрація на ЄВІ-2025 відбувається:
- основний період — 2–23 травня;
- додатковий період — 16–17.
Які прохідні бали на ЄВІ-2025 та як вони розраховуються — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Який мінімальний прохідний бал на ЄВІ-2025
ЄВІ — комплексний іспит, який передбачає виконання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.
На ТЗНК у 2025 році буде 27 завдань:
- 4 — на заповнення пропусків у мікротекстах (потрібно обрати правильний серед наведених варіантів);
- 23 — із вибором однієї правильної відповіді.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на ТЗНК — 33 бали, зокрема:
- за завдання 1–4 (підзавдання 1–10) абітурієнт отримає 10 балів;
- за завдання з 5 по 27 абітурієнт отримає 23 бали.
ЄВІ з іноземної мови складається з двох частин, таких як читання та використання мови. Усього 30 завдань:
6 — на встановлення відповідності;
5 — із вибором однієї правильної відповіді;
19 — заповнення пропусків у тексті необхідними словосполученнями.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на ЄВІ з іноземної мови — 30 балів (кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал).
Для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти у 2025 році, вступник має подолати пороговий бал, тобто набрати як мінімум по 5 тестових балів з кожного блоку ЄВІ.
Для участі в конкурсному відборі на магістратуру у 2025 році встановлено такі мінімальні порогові бали:
- тест з іноземної мови — мінімум 5 тестових балів із 30 можливих;
- ТЗНК — мінімум 5 тестових балів із 33 можливих.
Набравши ці мінімальні бали, вступник отримує право на подальшу участь у конкурсному відборі.
Як розрахувати прохідний бал на ЄВІ-2025 — інструкція:
- Отримайте тестові бали за кожен компонент ЄВІ.
- Переведіть тестові бали у шкалу 100–200 за допомогою таблиці.
- Підставте отримані значення у формулу конкурсного бала.
- Розрахуйте конкурсний бал, який буде використовуватися для формування рейтингового списку вступників.
Як розраховується прохідний бал на магістратуру 2025
Розрахунок конкурсного бала для вступу до магістратури здійснюється за формулою:
`КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3, де:
П1 — оцінка за ТЗНК (за шкалою 100–200);
П2 — оцінка за тест з іноземної мови (за шкалою 100–200);
П3 — оцінка за єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) або фаховий іспит (залежно від спеціальності) (за шкалою 100–200).
Кожен із тестових балів (П1, П2, П3) необхідно перевести у шкалу 100–200 за спеціальними таблицями.
Для вступу на бюджет в магістратуру у 2025 році потрібно набрати від 130 конкурсних балів.
Джерело: УЦОЯО