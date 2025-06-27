QR-код, подтверждающий наличие инвалидности: что это, когда появится и кого касается

В Украине введут QR-коды для водителей с инвалидностью и увеличат штрафы за парковку на их местах.

Когда начнет действовать QR-код, подтверждающий наличие инвалидности водителя в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

QR-идентификатор инвалидности: что известно

Воспользоваться преимуществами на дороге, такими как бесплатная парковка или доступ к специальным парковочным местам, смогут только те водители, чьи транспортные средства оборудованы специальным опознавательным знаком с QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности.

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То есть, водитель с инвалидностью вместе с информацией о наличии инвалидности должен обязательно иметь уникальный электронный идентификатор (QR-код), который прилагается к знаку.

Новые правила применяются не только для водителей с инвалидностью, но и для тех, кто их перевозит.

В частности, на транспортном средстве должен быть размещен специальный знак Водитель с инвалидностью, а также QR-код, подтверждающий соответствующий статус.

Этот знак будет свидетельствовать о статусе человека с инвалидностью и будет использоваться для проверки правомерности пользования предусмотренными льготами. Его вид и правила размещения будут устанавливаться Кабинетом Министров.

Все, кто будет оставлять автомобиль на специально отведенных парковочных местах без такой маркировки или без QR-кода, будут привлечены к ответственности — на них будет налагаться штраф.

Когда начнет действовать идентификатор в форме QR-кода, подтверждающий инвалидность

Новые правила вступят в силу только после официального принятия законопроекта Верховной Радой. Пока документ только готовят к рассмотрению.

В частности, документом предусмотрено:

установить обязательный опознавательный знак Водитель с инвалидностью и QR-код на автомобиле для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит;

и на автомобиле для водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит; за парковку без надлежащего знака и QR-кода ввести ответственность в виде наложения штрафа.

В случае принятия нового законопроекта, штраф за неправомерную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, возрастет до 5 100 грн. Сейчас эта сумма колеблется в пределах 1 020-1 700 грн.

В Министерстве по делам ветеранов подчеркивают, что эта инициатива чрезвычайно важна для лиц с инвалидностью, среди которых большое количество военных, получивших ранения во время службы.

Цель предложенных изменений — положить конец ситуациям, когда специальные парковочные места для людей с инвалидностью занимают посторонние водители.

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